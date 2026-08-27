Sjálfsmark hjá Hvíta húsinu – Birtu mynd af skallaerni ráðast á Kanadagæs en gæsin vann rimmuna

Bandaríkjastjórn herjar nú á Kanada með tollastríði og Kanadamenn verja sig með að svara í sömu mynt. Ljósmynd sem Hvíta húsið birti á samfélagsmiðlum átti að sýna styrk Bandaríkjanna gegn Kanada en myndlíkingin hefur sprungið í andlitið því.
Eins og bent er á í miðlinum The Poke þá er nýjasta myndbirting Hvíta hússins á samfélagsmiðlum miður vel hugsuð.
Í færslu má sjá skallaörn, sem er þjóðartákn Bandaríkjanna, ráðast á og að því virðist yfirbuga Kanadagæs. Ekki fer á milli mála að hér er verið að vísa til viðskiptastríðsins sem Donald Trump Bandaríkjaforseti hóf gegn Kanada, en hann hefur áður sagst villja innlima Kanada inn í Bandaríkin.
En myndlíkingin virkar heldur þversagnakennd þegar sagan á bak við rimmu fuglanna tveggja er skoðuð. Um er að ræða myndaþátt sem ljósmyndarinn Mervyn Sequeira náði þann 23. febrúar árið 2025 á Ontario vatni.
Þrátt fyrir að ætla mætti að gæsin væri auðveld bráð fyrir skallaörninn reyndist svo ekki vera. Í rimmunni sem stóð yfir í um 20 mínútur stóð gæsin upp eftir að hafa verið slegin niður, hvæsti og goggaði í örninn þar til hann gafst upp og flaug í burtu. Semsagt Kanadagæsin vann rimmuna við skallaörninn.