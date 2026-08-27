Segir Katrínu hafa gengið peningaöflunum á hönd - Sitji í stjórn félags sem græði á verðtryggingunni

Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi forsætisráðherra hefur lítið látið fyrir sér fara í umræðunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag þar til í dag. Sagði Katrín að hún ætlaði að kjósa nei í ræðu á fundi samtakanna Áfram Ísland. Þar vitnaði hún m.a. til orða framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar og gerði lítið úr þeim. Eiginmaður framkvæmdastjórans gagnrýnir Katrínu harðlega og segir ljóst að hún, fyrrum leiðtogi vinstri flokks, hafi gengið peningaöflunum í landinu á hönd. Minnir hann á að Katrín situr í stjórn fasteignafélags og segir ljóst að það félag græði vel á því að halda í verðtrygginguna.
Freyr Rögnvaldsson er upplýsingafulltrúi Eflingar og fyrrum blaðamaður en eiginkona hans er Snærós Sindradóttir framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar.
Katrín sagði meðal annars í ræðu sinni á fundinum í dag að það væri hjákátlegt að ræða verð á kaffibollum í Búdapest við að færa rök fyrir því að kjósa já í atkvæðagreiðslunni. Er hún þar að vísa til orða Snærósar sem bar saman verð á einum bolla af kaffi í Búdapest og Reykjavík til að sýna fram á að verðlag væri lægra í löndum Evrópusambandsins en á Íslandi.
Eik og Katrín
Freyr tekur þessi orð Katrínar óstinnt upp í harðorðum Facebook-pistli og minnir á að hún sitji í stjórn fasteignafélags sem vilji varla missa verðtrygginguna:
„Ákvað hún að sparka í konuna mína, sem hefur af heilindum unnið að því að kynna Íslendingum leið út úr vaxtaokri og viðvarandi verðbólgu. Verðbólgu sem færir bönkunum á silfurfati gríðarlegan hagnað á kostnað landsmanna og sem heldur uppi gríðarlegum hagnaði hjá fasteignafélögum á borð við Eik, þar sem téð Katrín situr í stjórn. Þetta gerði Katrín með því að vísa til þess að Snærós hefði sagt í sjónvarpssal að kaffibollinn í Búdapest væri ódýrari en í Reykjavík. Sem hann er, hvort sem miðað er við kaupmátt íslenskra launa eða ungverskra.“
Félagsskapurinn
Segir Freyr að Katrín hafi stillt sér upp í miður góðum félagsskap:
„Snærós, sem hefur engra hagsmuna annarra að gæta í málinu, annað en hliðvörður peningavaldsins, Katrín. Snærós hefur barist með kjafti og klóm fyrir hag almennings, af heiðarleika og heilindum. Annað en hægt er að segja um stóran hóp þeirra sem Katrín stillir sér nú upp með.“
„Á sama tíma er Katrín í félagsskap fólks sem skeytir hvorki um skömm né heiður, heldur lýgur blákalt að Íslendingum. Sem lýgur því að hér muni allt stjórnkerfið stoppa næstu árin verði sótt um aðild að ESB. Katrín ætti nú að hafa reynslu af því að það eru ósannindi. Sama fólk lýgur því að árlegur kostnaður við veru Íslands í ESB, ef af yrði, væri 50 milljarðar. Sama fólk lýgur því að ekki sé um neitt að semja og engar undanþágur sé að fá.“
„Allt saman vísvitandi lygar til að beygja Íslendinga til að segja nei, og viðhalda hér völdum og áhrifum fámennrar auðstéttar. Völdum smás hóps sem nú er með böggum hildar af ótta við að missa ólígarka stöðu sína í íslensku þjóðfélagi. Smámennri klíku sem fosetaframbjóðandinn fyrrverandi hefur nú gengið fullkomlega á hönd og stillt sér kyrfilega upp gegn íslenskri alþýðu.“
Vinstrið
Freyr segir að honum blöskri hreinlega framferði Katrínar og þá ekki síst í ljósi þess hvar hennar pólitísku rætur liggi:
„Mér hins vegar blöskrar að kona sem fyrir korteri síðan sat á valdastóli, í krafti atkvæða fólks sem trúði að viðkomandi bæri hag Íslendinga fyrir brjósti, og ekki síst hagsmuni íslensks verkafólks, lágstéttar og þeirra sem jaðarsettir eru, skuli stilla sér svona kyrfilega upp með peningavaldinu. Það er bæði sorglegt og skammarlegt.“