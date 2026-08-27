Ólöglegir innflytjendur handteknir í Hafnarfirði

Tveir menn voru handteknir á tveimur mismunandi stöðum í Hafnarfirði í dag fyrir ólöglega dvöl í landinu. Annar þeirra var þar að auki við vinnu.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar.
Annar mannanna var handtekinn í miðbæ Hafnarfjarðar en hinn í hverfi 221 sem nær yfir Ásland, Setberg og Velli.
Sá síðarnefndi var jafnframt handtekinn fyrir að vinna án atvinnuleyfis.
Meðal annarra verkefna lögreglunnar í dag voru að tilkynnt var um þjófnað og innbrot í Kópavogi en ekki er vitað hver gerandi er.
Tilkynnt var um líkamsárás í Breiðholti. Meiðsli þolanda voru minniháttar en málið er unnið í samvinnu við barnavernd vegna ungs aldurs geranda.
Loks var tilkynnt um slys í Mosfellsbæ en þar hafði ungur drengur stungið sér til sunds og rekið höfuðið í og fengið skurð á það. Hann var fluttur með sjúkrabifreið á bráðamóttöku til aðhlynningar.