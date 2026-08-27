Ný könnun: Naumur meirihluti ætlar að segja nei - Algjör viðsnúningur meðal ungs fólks

Samkvæmt nýjasta þjóðarpúlsi Gallup ætlar naumur meirihluti landsmanna að hafna frekari aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Í könnuninni kemur fram að algjör viðsnúningur virðist orðið á afstöðu ungs fólks. Flestar kannanir undanfarið hafa gefið til kynna að já sé með nauman meirihluta og því sætir þessi könnun óneitanlega tíðindum.
RÚV greinir frá niðurstöðu könnunarinnar.
Af þeim sem tóku afstöðu ætla 51,6 prósent að kjósa nei en 48,4 prósent að kjósa já.
Munurinn mælist ekki tölfræðilega marktækur, líkt og í síðasta þjóðarpúlsi um miðjan ágúst. Þá sögðust 51,5 prósent ætla að segja já en 48,5 prósent nei.
Er þess sérstaklega getið að yngsti aldurshópurinn sé áberandi líklegri en aðrir aldurshópar til að segja nei. Það sé breyting frá því í síðustu mælingu. Nú segist 60 prósent fólks á aldrinum 18–29 ára ætla að segja nei.
Samkvæmt þjóðarpúlsinum í júní ætlaði hins vegar 63 prósent þessa aldurshóps að segja já.
Því virðist hafa orðið algjör viðsnúningur á skoðun þessa aldurshóps á framhaldi aðildarviðræðna. Á samfélagsmiðlum hefur borið töluvert á umræðum um að þessi aldurshópur haldi sig fyrst og fremst á TikTok og hafi orðið þar fyrir miklum áhrifum af kosningaauglýsingum og myndböndum Nei-hreyfingarinnar, sem séu töluvert meira áberandi á þeim miðli en efni frá Já-hreyfingunni.
Ljóst er að þessi könnun gefur til kynna mikla breytingu hjá ungu fólki á stuttum tíma. Hver skýringin getur verið er erfitt að segja og mögulega er eitthvað í samsetningu úrtaksins sem skýrir þennan mikla mun.
Könnunin var gerð dagana 24.–27. ágúst. Heildarúrtaksstærð var 4.583 og þátttökuhlutfall var 39,1 prósent