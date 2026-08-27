Núdistar og „textíl fólk“ í stríði í Andalúsíu – Vilja ekki að börnin sjái nakta kroppa

Núdistar sem sækja nektarströndina Cantarriján í Andalúsíu á Spáni tókust í hendur í mótmælastöðu fyrir skemmstu. Eru þeir á móti því að klætt fólk fái að dvelja á ströndinni.
Spænski miðillinn Sur greinir frá þessu.
Cantarriján var fyrsta viðurkennda nektarströndin í Andalúsíu árið 1979 og hefur átt dyggan hóp aðdáenda síðan. En að undanförnu hefur klætt fólk, sem núdistar kalla „textíl-fólk“, verið að mæta og hanga á ströndinni og kvartað undan öllu allsbera fólkinu.
Í rauninni er ströndinni, sem er nokkuð austar en borgin Malaga, skipti í tvær víkur. Önnur er „ætluð“ fyrir klætt fólk og hin er „ætluð“ fyrir nakið. Um áratuga skeið hefur aðgreiningin verið nokkuð góð og hóparnir lítið abbast upp á hvern annan.
En að undanförnu hefur borið á kvörtunum frá klædda fólkinu. Einkum vegna þess að þeim finnst að börnin ættu ekki að sjá nakta fullorðinskroppa úti um allt. Finnst núdistunum hins vegar sem verið sé að ógna þeirra griðastað. Var þeim nóg boðið þegar einn strandbarinn, sem hafði fram að þessu verið fyrir báða hópa, bannaði nöktu fólki að versla.
Þann 22. ágúst síðastliðinn tóku núdistarnir málin í stínar hendur, bókstaflega, tókust þeir í hendur og stóðu mótmælastöðu á ströndinni, kviknaktir vitaskuld.
Þeir hafa einnig hrundið af stað hvatningarverkefni til þess að fá fólk til að bera sig á ströndinni. Meðal annars að bjóða hverjum klæddum einstaklingi sem berar sig ókeypis bjór.
Eins og bent er á í greininni þá hafa núdistarnir lagabókstafinn með sér í liði. Fyrir áratugum síðan voru lög um ósæmilegan klæðnað á baðströndum afnumin. Lagalega séð má vera nakinn á hverri einustu opinberu baðströnd á Spáni. Benda núdistar einnig á að klætt fólk hafi þegar í raun 95 prósent af öllum ströndum landsins til umráða. Það hljóti að vera hægt að leyfa beru fólki að eiga einstaka vík.