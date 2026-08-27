Manndráp í Vallargerði: Þrír eru í gæsluvarðhaldi – „Við erum bara enn að finna leiðina“

Þrír eru núna í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglu á andláti pólsks manns í Vallargerði sunnudaginn 9. ágúst. Einn er í gæsluvarðhaldi hér á landi og hefur einum verið sleppt. Tveir eru í gæsluvarðhaldi erlendis, þar af annar á Spáni og hinn í Póllandi.
„Það er bara lítið að frétta eins og staðan er núna,“ segir Elín Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Aðspurð segir Elín að mennirnir erlendis hafi ekki verið yfirheyrðir ennþá. „Það er eiginlega eitthvað sem við höfum ekki alveg farið út í. Við erum í smá pælingum með það.“
DV spurði Elínu hvort sá sem situr í varðhaldi hér á landi sé álitinn vera aðalsakborningurinn í málinu og sagði hún: „Við getum ekki farið út í það núna. Við erum bara enn að finna leiðina.“
Elín segir aðspurð að enn sé ekki vitað um morðástæðu. „Nei, ekkert. Við erum bara ekkert komin neins staðar þarna,“ segir hún.
Segir Elín að rannsókn málsins snúist enn fyrst og fremst um gagnaskoðun og yfirheyrslur og ákveðin biðstaða sé í málinu.
Lögregla hefur áður gefið upp að talið sé að maðurinn hafi verið stunginn með eggvopni. Samkvæmt heimildum RÚV var einnig skvett sýru yfir hann. Hann var fluttur þungt haldinn á Landspítalann og lést þar. Alls hafa 13 manns verið handtekin vegna rannsóknar málsins en sem fyrr segir eru nú þrír ennþá í gæsluvarðhaldi.