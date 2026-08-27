Maðurinn sem féll í Stuðlagil var pólskur

Maður á fertugsaldri sem féll í Stuðlagil á Austurlandi þann 24. ágúst var pólskur. Maðurinn fannst látinn í ánni.
Greint er frá þessu í pólskum miðlum í gær.
Í miðlinum GPS segir að maðurinn hafi verið 39 ára og frá bænum Środa Wielkopolska í vesturhluta landsins en bjó í Varsjá. Ekki hefur verið greint frá nafni mannsins en hann var á ferðalagi um Ísland með hópi af vinum sínum.
Umfangsmikil leit stóð yfir af manninum sem féll í Jökulsá á Brú úr Stuðlagili rúmlega 13:00 á mánudag. Á tíunda tímanum sama dag fannst hann látinn í ánni. Um hundrað manna sveit björgunarsveitarmanna, slökkviliðs og lögreglumanna tóku þátt í leitinni og þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út.
Greint var frá því á þriðjudag að maðurinn væri látinn og að fjölskylda hans hefði verið upplýst um málið.