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Maðurinn sem féll í Stuðlagil var pólskur

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 27. ágúst 2026 09:35
Maðurinn lést á mánudag eftir að hafa fallið í Jökulsá á Brú. Mynd/Wikipedia

Maður á fertugsaldri sem féll í Stuðlagil á Austurlandi þann 24. ágúst var pólskur. Maðurinn fannst látinn í ánni.

Greint er frá þessu í pólskum miðlum í gær.

Í miðlinum GPS segir að maðurinn hafi verið 39 ára og frá bænum Środa Wielkopolska í vesturhluta landsins en bjó í Varsjá. Ekki hefur verið greint frá nafni mannsins en hann var á ferðalagi um Ísland með hópi af vinum sínum.

Umfangsmikil leit stóð yfir af manninum sem féll í Jökulsá á Brú úr Stuðlagili rúmlega 13:00 á mánudag.  Á tíunda tímanum sama dag fannst hann látinn í ánni. Um hundrað manna sveit björgunarsveitarmanna, slökkviliðs og lögreglumanna tóku þátt í leitinni og þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út.

Greint var frá því á þriðjudag að maðurinn væri látinn og að fjölskylda hans hefði verið upplýst um málið. 

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