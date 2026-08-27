Kristinn segir grafalvarlegan undirtón í kosningunum: „Hið spillta ólígarkasamfélag“

Kristinn Hrafnsson, ritstjóri WikiLeaks, hvetur landsmenn til að greiða atkvæði með áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslunni um helgina.
Hann segir grafalvarlegan undirtón í kosningunum og telur að sigur Nei-fylkingarinnar myndi styrkja stöðu þess sem hann kallar „spillta ólígarkasamfélagið“ á Íslandi. Kristinn viðraði þessa skoðun sína í pistli á Facebook sem vakið hefur talsverða athygli.
Í pistlinum segir hann mikla óvissu ríkja í alþjóðamálum og mikilvægt sé fyrir Ísland að halda möguleikum sínum opnum.
„Ef Nei meirihluti verður ofaná hefur hið spillta ólígarkasamfélag á Íslandi tryggt stöðu sína. Um leið hefur staða Íslands í alþjóðlegu samhengi veikst því burtu er tekinn valkostur sem kann eftir atvikum að reynast skásti kosturinn eftir 2-4 ár,“ skrifar Kristinn.
Hann vísar meðal annars til þeirrar óvissu sem ríkir um alþjóðlega samvinnu og öryggismál og segir stoðir alþjóðakerfisins, sem byggt var upp eftir síðari heimsstyrjöld, vera farnar að veikjast verulega.
Kristinn segir NATO orðið „ótryggt bandalag“ og gagnrýnir jafnframt Bandaríkin harðlega. Varnarsamningur Íslands sé nú við ríki sem sé, að hans sögn, „að ganga af göflunum í vitfirrtum átökum og hótunum um að hertaka nágrannaríki okkar“.
Að mati Kristins snýst atkvæðagreiðslan því ekki um að taka endanlega ákvörðun um aðild Íslands að Evrópusambandinu, heldur um að tryggja að sá möguleiki verði áfram fyrir hendi. Endanleg aðild yrði eftir sem áður háð sérstakri þjóðaratkvæðagreiðslu síðar.
„Að segja Já um helgina er að halda kostum opnum í ótryggum heimi. Engin skuldbinding er þar fólgin fyrir þjóðina því aðild að ESB verður ekki samþykkt fyrr en síðar þegar um hana er kosið,“ segir hann.
Kristinn segir það því vera „heilbrigða skynsemi byggða á röklegu hagsmunamati“ að greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum.
Hann sakar jafnframt andstæðinga málsins um að byggja málflutning sinn á röngum upplýsingum og segir fjársterka hagsmunaaðila standa þar að baki.
„Að segja Nei eltir fals og lygar sem hefur verið dreift með massífri fjármögnun fámennrar auðstéttar. Hún er að verja sína stöðu,“ segir Kristinn.