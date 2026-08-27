Hlynur á afmæli í dag: Þetta er besta gjöfin sem hann getur óskað sér

Hlynur Ó. Svavarsson, sem á afmæli í dag, segir bestu afmælisgjöfina sem hann gæti óskað sér vera að Íslendingar segi já við áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag.
Þetta kemur fram í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag eftir Hlyn, en hann er hagfræðikennari og einn af stofnendum Viðreisnar. Þar svarar hann meðal annars skrifum Björns Bjarnasonar, fyrrverandi ráðherra, sem hefur bent á makríldeiluna sem rök gegn því að viðræðum við ESB verði haldið áfram.
Grundvallarmunur
„Í dag, 27. ágúst, á ég afmæli. Það er dagurinn þar sem maður lítur gjarnan yfir farinn veg, veltir fyrir sér framtíðinni og þeim vonum sem maður ber í brjósti um framtíðina. En eftir tvo daga, laugardaginn 29. ágúst, göngum við Íslendingar að kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þess vegna snúast hugsanir mínar í dag ekki bara um kökur og kerti, heldur um framtíð Íslands og það samfélag sem við viljum byggja,“ segir Hlynur í grein sinni.
Varðandi skrif Björns Bjarnasonar segist hann sjálfur líta málið öðrum augum.
„Í mínum huga felst prófraunin ekki í því hvort við eigum að samþykkja eða hafna aðild að ESB nú þegar. Hún felst í því hvort við sem þjóð treystum okkur til að ljúka viðræðunum, sjá hvað raunverulega stendur Íslandi til boða og taka síðan upplýsta ákvörðun á grundvelli samnings sem liggur fyrir. Það er grundvallarmunur á því að hafna samningi sem maður hefur séð og því að hafna samningi sem enginn hefur fengið að lesa,“ segir hann.
Þurfi að hafa allar upplýsingar
Af þessari ástæðu finnst honum varhugavert þegar því er haldið fram að óþarfi sé að ljúka viðræðunum. Slík afstaða þrengi að lýðræðislegri umræðu og felur í sér að þjóðin eigi að taka afdrifaríka ákvörðun án þess að hafa allar upplýsingar málsins í höndunum.
„Við höfum áður séð hvernig valda- og hagsmunakerfi geta mótað umræðuna þannig að ákveðnir valkostir fái lítið sem ekkert svigrúm. Það er ekki séríslenskt fyrirbæri heldur þekkist víða. Þess vegna skipta opið samfélag, gagnsæ umræða og aðgangur að upplýsingum svo miklu máli þegar teknar eru stórar ákvarðanir.“
Í greininni vísar Hlynur jafnframt til sögu forföður síns, Þórðar stúdents úr Vigur, sem lifði á tímum vistarbanda og átthagafjötra. Þótt samfélagið sé gjörbreytt segir hann söguna minna á mikilvægi þess að vera vakandi fyrir því hvort „nýjar gerðir fjötra“ geti tekið við af þeim gömlu.
Slíkir fjötrar geti að hans sögn meðal annars birst í efnahagslegum hagsmunum, valdasamþjöppun, þöggun, falsfréttum og upplýsingaóreiðu.
Besta afmælisgjöfin
Hann tekur þó skýrt fram að stuðningur hans við áframhaldandi viðræður jafngildi ekki skilyrðislausum stuðningi við inngöngu Íslands í Evrópusambandið.
„Ekki vegna þess að ég tel Evrópusambandið fullkomið. Ekki vegna þess að ég tel að aðildin sé sjálfgefin niðurstaða. Heldur vegna þess að ég tel að Íslendingar eigi skilið að sjá samninginn áður en þeir taka endanlega ákvörðun um framtíð sína.“
Hann lýkur greininni á persónulegum nótum og segir hugsanir sínar á afmælisdaginn beinast að framtíð Íslands, barna sinna og komandi kynslóða.
„Besta afmælisgjöfin sem ég gæti óskað mér, fyrir sjálfan mig, börnin mín og komandi kynslóðir, er að við veljum opna umræðu fram yfir fyrirframákveðnar niðurstöður, þekkingu fram yfir ágiskanir og von fram yfir ótta.“