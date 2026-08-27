Heitt dómsmál á Spáni: Ráku hótelstarfsmann sem stal klósettrúllum – Sagði hundinn hafa ælt í bílinn

Hæstiréttur Katalóníu á Spáni hefur ógilt dóm þar sem hótelstarfmanni voru dæmdar milljónir í bætur vegna ólöglegrar uppsagnar. Starfsmaðurinn hafði stolið sex klósettrúllum.
Eins og segir í frétt spænska miðilsins Sur um málið hafði konan unnið í þrjátíu ár á hótelinu þegar henni var fyrirvaralaust sagt upp störfum. Ástæðan var sú að hún stal sex rúllum af klósettpappír úr birgðageymslu hótelsins.
Konan segir að þetta hafi verið gert í neyð en ekki til að nýta heima hjá sér.
„Þegar sonur minn kom að sækja mig hafði hundurinn ælt í bílinn. Ég tók pappírinn til þess að þrífa það upp,“ sagði hún.
Sagði hundinn hafa ælt
Konan var ekki sátt við uppsögnina og kærði hana til vinnumarkaðsdómstóls sem dæmdi henni í vil. Var hótelinu gert að ráða konuna aftur í vinnu eða þá að greiða henni 60.318 evrur í skaðabætur. Það er rúmlega 8,5 milljónir króna.
Samkvæmt dóminum var brotið ekki nægilega alvarlegt til þess að verðskulda brottreksturinn. Bæði vegna þess að sex klósettrúllur kosta ekki mikinn pening sem og að neyðartilfelli hafi blasað við.
Ekki lítilvægt brot
Hótelið sætti sig hin vegar ekki við þessa niðurstöðu og áfrýjaði málinu til æðri dómstóls sem sneri dóminum við. Í dóminum segir að myndbandsupptökur úr öryggismyndavélakerfi hótelsins styðji ekki frásögn hennar um ælandi hundinn. Þá hafi hún þegar játað að hafa tekið rúllurnar ófrjálsri hendi.
Var því hafnað að þó að rúllurnar væru ódýrar þá væri brotið lítilvægt. Um væri að ræða brot á trausti á milli starfsmanns og vinnuveitanda. Þrátt fyrir að starfsmaðurinn hefði unnið í þrjá áratugi hjá hótelinu ætti hún ekki rétt á bótum í ljósi brots hennar.