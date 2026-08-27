Haraldur Noregskonungur látinn

Haraldur fimmti Noregskonungur er látinn, 89 ára að aldri. Hann lést klukkan 4:35 í morgun að íslenskum tíma (6.35 að norskum tíma). Greint er frá þessu á vef norska ríkisútvarpsins, NRK.
Haraldur V konungur varð konungur Noregs árið 1991 þegar hann tók við af Ólafi föður sínum. Hann hefur lengi glímt við heilsubrest og var lagður inn í spítala 17. ágúst síðastliðinn vegna blóðsýkingar.
Haraldur fimmti fæddist á Englandi 21. febrúar 1937 og var sonur Ólafs krónprins og Mörthu krónprinsessu. Hann er sá þriðji í röðinni frá því að núverandi konungsfjölskylda tók við árið 1905.
Haraldur flúði með föður sínum og afa til Bretlands í stríðinu og varð krónprins árið 1957. Hann kvæntist Sonju Haraldsen árið 1968 og eiga þau tvö börn, Hákon krónprins og Mörthu Lovísu prinsessu. Hjónaband hans við Sonju olli titringi í Noregi á sínum tíma þar sem Sonja er ekki konungsborin.
Hákon krónprins, Mette-Marit krónprinsessa, Sonja drottning og prinsinn Sverrir Magnús voru með honum á sjúkrahúsinu. Hákon tekur nú við sem konungur Noregs og Mette-Marit sem drottning. Hákon er fæddur 1973 er því 53 ára. Marta Lovísa prinsessa er eldri systir Hákons en þegar hún fæddist voru reglurnar þannig að sveinbörn fóru framar í röðina að krúnunni. Þeim reglum var síðar breytt og verður því Ingrid Alexandra, dóttir Hákons og Mette-Marit því krónprinsessa.
Konungur fólksins
Ljóst er að Haraldur var dáður í Noregi og er þjóð sinni mikill harmdauði en fjöldi fólks safnaðist saman við konungshöllina í gær og lagði þar blóm þegar ljóst var í hvað stefndi.
Í umfjöllun norska ríkisútvarpsins NRK er til að mynda ein frétt undir yfirskriftinni „Svona varð hann konungur fólksins.“
Haraldur hefur þótt afar alþýðlegur. Hann hefur ekki verið hræddur við að sýna tilfinningar sínar opinberlega til að mynda á erfiðum stundum í norsku þjóðlífi, t.d. eftir hryðjuverkaárásirnar 2011 en einnig á gleðistundum. Hann talaði fyrir réttindum hinsegin fólk og fjölbreytileikanum svo eftir var tekið á alþjóðavettvangi.
Eflaust voru ekki bókstaflega allir Norðmenn hrifnir af Haraldi en hann gat jafnvel heillað menn sem voru á móti því að Noregur væri yfirhöfuð konungdæmi. Meðal þeirra er íslensk-norski þingmaður Rauða flokksins á norska Stórþinginu Mímir Kristjánsson en Mímir skrifaði á Facebook í gær um Harald konung:
„Í veröldinni eins og hún raunverulega er hafa konungurinn og erfingjar hans staðið sig svo vel sem handhafar krúnu þjóðarinnar að við höfum ekki haft neina þörf fyrir lýðveldi ... það er þess virði að minna hvert annað á hversu heppin við höfum verið með konunginn sem við höfum.“
Nú er hins vegar kominn nýr konungur en haldinn verður ríkisráðsfundur innan skamms þar sem gengið verður formlega frá valdatöku Hákons krónprins og þá hvort hann muni nota sama nafn nú þegar hann er orðinn konungur.