Greina frá hvað hver útgjaldaliður var hár í Íslandsferðinni – Gistingin mjög misdýr

Kostnaður kandísks pars fór vel yfir eina milljón fyrir tæplega tveggja vikna ferðalag til Íslands. Parið greinir frá því hvað ferðin kostaði þau og hvað þau þurftu að greiða mikið fyrir hvern lið.
Kanadísku ferðamennirnir greina frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit en heildarkostnaður þeirra fyrir 12 daga ferðalag til Íslands var rúmlega 13.800 Kanadadollarar. Það jafngildir rúmlega 1,2 milljón króna. Meðalkostnaður hvers dags var 1.150 dollarar eða rúmlega 100 þúsund krónur.
„Þar sem ferðakostnaður til Íslands er svo breytilegur, datt mér í hug að það gæti verið gagnlegt að birta ítarlega yfirlit yfir það sem við eyddum í 12 daga ferð, þar sem ég hef ekki séð neitt þessu líkt áður,“ segir ferðamaðurinn.
Parið fór hringferð í kringum landið, kom á sólmyrkvadaginn 12. ágúst og hélt austur á Selfoss. Gist var á frekar ódýrum hótelum og gistiheimilum á Selfossi, Vík, Höfn, Egilsstöðum, Mývatni, Akureyri, Grundarfirði og Borgarnesi. Leigð var íbúð fyrir síðustu þrjár næturnar í Reykjavík.
367 þúsund í gistingu
Stærsti útgjaldaliðurinn var gistingin, samanlagt 367 þúsund krónur. Dýrasta gistinóttin var á Höfn (48.400 krónur) en ódýrasta á Grundarfirði (15.900 krónur). Meðaltalið var 30.600 krónur nóttin.
Bílaleigan var næst stærsti útgjaldaliðurinn, rúmlega 266 þúsund krónur, eða 22.200 á dag og svo skemmtanir 238 þúsund krónur en eins og gefur að skilja þá er það útgjaldaliðurinn sem rokkaði mest á milli daga.
Langmest borgaði parið fyrir skemmtanir í Reykjavík og þar um kring en einnig töluvert á Höfn. Parið fór meðal annars í Bláa lónið, Gömlu Laugina, Lava Show, Inside the Volcano, kajakferð um Jökulsárlón, í Raufarhólshelli og fleira.
Flugið kostaði 165 þúsund krónur, matur á veitingastöðum 62 þúsund, bensín 35 þúsund, annar matur 31 þúsund, bílastæði 26 þúsund, minjagripir 10 þúsund og annað 5 þúsund krónur.