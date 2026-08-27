Styttir ferðina til Íslands og Mariusi hleypt úr fangelsi til að heimsækja konunginn

Masud Gharahkhani, forseti norska Stórþingsins, hefur ákveðið að stytta heimsókn sína til Íslands vegna versnandi ástands Haralds Noregskonungs. Þá hefur Jonas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs hætt við ferð sína til Þýskalands í dag. Einnig hefur Marius Borg Høiby, sonur Mette-Marit krónprinsessu, sem afplánar nú fangelsisdóm fyrir utan Osló fengið að fara á sjúkrahúsið til að hitta konunginn.
Haraldur V konungur hefur verið konungur Noregs frá árinu 1991 þegar hann tók við af Ólafi, hann er orðinn 89 ára gamall og lengi glímt við heilsubrest. Hann var lagður inn í spítala 17. ágúst síðastliðinn vegna blóðsýkingar.
Hákon krónprins, Mette-Marit krónprinsessa, Sonja drottning og prinsinn Sverrir Magnús eru nú á sjúkrahúsinu. Læknar lýsa ástandi hans sem grafalvarlegu og er norska ríkisútvarpið með stöðuga fréttauppfærslu af ástandi konungsins.
Haraldur fimmti fæddist á Englandi 21. febrúar 1937 og var sonur Ólafs krónprins og Mörthu krónprinsessu. Hann er sá þriðji í röðinni frá því að núverandi konungsfjölskylda tók við árið 1905. Afi hans er Hákon VII sem fæddist í Danmörku, var saga hans í síðari heimstyrjöldinni gerð ódauðleg í kvikmyndinni Kongens Nei frá 2016.
Haraldur flúði með föður sínum og afa til Bretlands í stríðinu og varð krónprins árið 1957. Hann kvæntist Sonju Haraldsen árið 1968 og eiga þau tvö börn, Hákon krónprins og Mörthu Lovísu prinsessu. Hjónaband hans við Sonju olli titringi í Noregi á sínum tíma þar sem Sonja er ekki konungsborin.
Miðað við stöðuna á norskum miðlum má búast við tíðindum af ástandi konungsins eftir því sem líður á daginn.