Finna bæklingi Ungs jafnaðarfólks allt til foráttu: „Adolf Hitler myndi kjósa Já“

Stór hópur andstæðinga aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið finnur bæklingi Ungs jafnaðarfólks allt til foráttu, eru samtökin sökuð um einelti, málefnafæð og illsku, þá er kallaður til sjálfur Adolf Hitler í umræðunni.
Í bæklingnum auglýsir Ungt jafnaðarfólk landsþingið sitt og fleiri viðburði fram undan en einnig stuttan lista yfir því hvers vegna bæklingahöfundurinn ætlar að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslunni, þar er gefin sú gamansama ástæða að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, ætlar að kjósa nei.
Glúmur Björnsson, sem var ritstjóri Andríkis, vakti athygli á þessum bækling á X:
„Því ég vil eiga efni á íbúð.“ - Eins og meirihluti Þjóðverja sem býr í leiguíbúð?
„Því ég vil fjölga tækifærum.“ - Sb. atvinnuleysi ungs fólks í ESB?
„Því ég vil betur varið Ísland.“ - Betur en af NATO og Bandaríkjunum?
„Því Sigmundur Davíð kýs nei.“ - Eins og í Icesave? pic.twitter.com/gh9xWdGcxG
— Glúmur Björnsson (@GlumurBjornsson) August 26, 2026
Eineltishrottar
Guðmundur Franklín Jónsson, fyrrverandi forsetaframbjóðandi, finnur þessu öllu til foráttu:
„Þetta eru algjör öfugmæli — og síðan tekur við ómerkilegt persónuníð.“ Telur hann að það yrði eitthvað sagt ef nei-sinnar myndu nota röksemdir að vilja kjósa nei því Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Egill Helgason eða Pawel Bartoszek ætluðu að kjósa já.
„Talað yrði um einelti, persónuárásir, skautun og óboðlega framkomu. En þegar Sigmundur Davíð á í hlut þykir greinilega sjálfsagt að nota nafn hans sem einhvers konar brandara og dreifa því svo um allt land,“ segir Guðmundur Franklín.
„Þetta er ekki málefnaleg kosningabarátta. Þetta er ósmekklegt og barnalegt einelti — og segir miklu meira um þá sem gefa bæklinginn út en manninn sem þeir reyna að gera að skotspæni. Þetta eru eineltishrottar!“
Hann bætir svo við: „Þetta er stórhættulegt fólk, leitt áfram af gjörspilltu fólki sem svífst einskis.“
Myrkur og illska
Fréttamaðurinn fyrrverandi Hallur Hallsson segir: „Myrkur og illska í þessu já til að sjá horni.“
Athafnamaðurinn Hilmar Leifsson tekur í sama streng: „Almáttugur hvað þetta er glatað. Ég segi Nei ESB fyrir Ísland.“
Anna Björg Hjartardóttir, sem liggur sjaldnast á skoðun sinni á samfélagsmiðlum, býr til sín eigin mótrök og kallar til foringja þriðja ríkisins:
„Það er bara einn samningur, ESB leggur hann fram og við aðlögum regluverk okkar.
Laun eru margfalt lægri í ESB þar kaupir engin íbúð á meðal launum.
Fyrirtæki flýja umvörpum frá ESB.
Evrópa hefur engan her ennþá, en við erum með varnarsamning við stærsta herveldi heims.
Adolf Hitler myndi kjósa Já.“
Arndís Hauksdóttir, fyrrum prestur í Noregi, segir þetta ómerkilegt útspil hjá Ungu jafnaðarfólki:
„Með því ómerkilegra sem ég hef séð. Málefnafæðin er hrópandi. Og svo er þetta allt lygi. Nema eineltið á SD.“