Bendir á íslenska vítahringinn - „Þróun verðs í leigusamningum er núna grunnurinn fyrir útreikning verðbólgu“

Verðbólgan mælist nú 5,6 prósent og hefur ekki verið hærri í tvö ár. Liggur því fyrir að forsenduákvæði stöðugleikasamninganna svokölluðu eru brostin og heimilt verður að segja upp kjarasamningum um mánaðamótin. Jón Trausti Reynisson framkvæmdastjóri Heimildarinnar bendir á að það er hækkun húsaleigu sem helst hefur áhrif til hækkunar á vísitölu neysluverðs, sem verðbólgan er reiknuð út frá. Efnahagur landsins sé fastur í vítahring hækkana og þykir Jóni Trausta því undarlegt að hlýða á málflutning þar sem því er haldið fram að efnahagur Íslands sé framúrskarandi.
Jón Trausti skrifar á Facebook um verðbólgutíðindin:
„Margt er sýnilega skrítið við íslenska hagkerfið. Í morgun varð ljóst að verðbólga hækkaði upp í 5,6%, sem er um tvöfalt meira en í helstu viðmiðunarlöndum í Evrópu. Hún er til dæmis 2,4% í Færeyjum og 1,7% í Danmörku, en 3% í Noregi. Við erum komin að Rússlandi, þar sem hún er sögð vera 6%.
Það sem veldur helst hækkuninni núna er „húsnæðisliðurinn“. Það er ekki vegna þess að húsnæðisverð sé að hækka svona mikið. Það er að lækka að raunvirði og hafði í síðasta mánuði hækkað að meðaltali um 1,61% á einu ári, sem er lækkun upp á 3,46% að raunvirði.
Ástæðan er einna helst hækkun á húsaleigu umfram fasteignaverð, en þróun verðs í leigusamningum er núna grunnurinn fyrir útreikning verðbólgu. “
Hækkun á mældri húsaleigu og fleiru valdi því nú að höfuðstóll verðtryggðra fasteignalána hækkar um 0,2 prósent í október. Jón Trausti bendir á vítahringinn sem þjóðin er föst í.
„Það hlýtur síðan að vera líklegt til að hækka leiguverð til lengri tíma. Síðan hækka stýrivextir í viðbragði við meiri verðbólgu, sem auka líka þrýsting á hærra leiguverð, og reyndar hærri laun til að standa undir hækkandi greiðslubyrði fasteignalána, sem er núna 30 til 40% hærri en fyrir Covid. “
Þannig gengur vítahringurinn fyrir sig. Leiguverð hækkar sem hækkar verðbólgu. Hærri verðbólga kallar á hærri stýrivexti. Hærri stýrivextir ásamt verðbólgu hækka húsnæðislánin sem veldur svo hækkun húsaleigu og því að atvinnulífið kallar eftir hærri launum til að bregðast við hærri afborgunum og leigugreiðslum.
Jón Trausti bætir við:
„Í mig hringdi maður frá Áfram Ísland sem sagði mér að til þess að Ísland yrði áfram framúrskarandi ætti alls ekki fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þegar ég spurði hann hvort við ætluðum áfram að hafa svona háa vexti og verðbólgu, sagði hann að ástæðan fyrir því væri að við værum með svo „lélega stjórnmálamenn“. Þegar ég spurði hann hvort margir þeirra sem hefðu verið við stjórnvölinn síðustu ár væru ekki einmitt með þeim í liði með að segja nei, svaraði hann að ástandið hefði þó verið gott á ákveðnu tímabili, eftir efnahagshrunið.
Það getur vel verið að aðild að Evrópusambandinu hafi fleiri neikvæðar afleiðingar í framtíðinni en jákvæðar. En ef Ísland er í meistaradeild, og hin Evrópulöndin í neðri deildum, þótt verðbólgan þar sé mun minni og hagvöxtur á mann meiri síðustu ár, er líklega keppt í jaðarsporti með undarlegar reglur og stundum furðulega dómgæslu.
Kannski er það bandarískur fótbolti, þar sem allir keppast um að sparka boltanum eða grýta sem lengst áfram, grípa hann og hlaupa, og ýta öðrum frá, til þess að komast sem lengst áður en ráðist er á mann og manni hent í jörðina.
Margt er gott á Íslandi, en margt er líka augljóslega gallað. Þau sem allra hæst tala um að sjálfgefið sé hver niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu ætti að vera eru að mínu mati líklegust til að hafa rangt fyrir sér“