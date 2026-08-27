Bendir á hvað gæti gerst ef Norðmenn ganga í ESB á undan Íslandi - „Við þurfum að horfast í augu við stöðu mála“

Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar, biður landsmenn að hafa það í huga þegar þeir greiða atkvæði með eða á móti áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið (ESB) að tíminn til að semja sé einmitt núna. Nú sé samningsstaðan sterk en óvissan mikil. Þrennt geti breyst á komandi misserum og það þurfi að vera tekið með í myndina þegar gengið er til atkvæða.
„Í kosningunum á laugardag er skynsamlegt að taka inn í myndina hvað gæti breyst og hvað gæti gerst á næstu árum og raunar áratugum. Í fyrsta lagi gætu Norðmenn gengið í ESB. Þar með væri EES-samningurinn úr sögunni. Í öðru lagi gætu Bretar gengið í ESB. Hvort tveggja myndi veikja samningsstöðu okkar verulega.
Í þriðja lagi gæti sú alvarlega þróun sem við höfum séð í alþjóðamálum haldið áfram. Aðildarviðræður við ESB og aðild er öryggistrygging í óvissum heimi. Það er of seint að tryggja sig þegar eitthvað hefur þegar gerst.“
Dagur bendir í grein sinni sem hann birtir hjá Vísi í dag á að fordæmalausir tímar eigi sér nú stað í alþjóðamálum. Nefnir hann sem dæmi að NATO-bandamennirnir Bandaríkin og Kanada eigi nú í viðskiptastríði og að Bandaríkin hafi gert kröfur á hendur nágranna sínum sem myndu verulega takmarka fullveldi Kanada, svo sem tilkall til meðferðar á auðlindum Kanada og kröfu um að Kanada hætti að gera öðru opinberu tungumáli sínu, frönskunni, hátt undir höfði. Þessum kröfum hafi Kanada svarað með tollum og hefur forsætisráðherrann, Mark Carney, látið í ljós vilja til að halla sér enn frekar að Evrópusambandinu.
Þeir sem berjast gegn aðildarviðræðum hafi meðal annars vísað til þess að EES-samningurinn dugi Íslandi til. Þessi málflutningur byggi á því að EES-samningurinn sé varanlegur. Dagur telur þó að ef Norðmenn ákveði að ganga í Evrópusambandið sé EES-samningurinn svo gott sem úr sögunni. Það muni styrkja stöðu Íslendinga að vera á undan Norðmönnum í ESB. Eins séu Bretar ekki lengur í ESB, en þeir hafi verið Íslandi erfiðir í síðustu samningalotu. Það sé þó mögulegt að Bretar gangi aftur í sambandið og því gott að grípa gæsina á meðan sú breska er fjarverandi.
Dagur segir að Ísland þurfi að opna augun fyrir breyttum heimi og breyttri stöðu.
„Við þurfum að horfast í augu við stöðu mála. Við þurfum að vera yfirveguð, raunsæ en greina um leið það sem gæti gerst og hvernig við tryggjum öryggi okkar og stöðu gagnvart því. Við stöndum sterkt en það þarf ekki margt að gerast til að sú staða veikist. Eigi veldur sá sem varar.
Í mínum huga eru alþjóðamálin og altumlykjandi óvissa skýr rök til að segja já, og halda dyrunum til nánara bandalags við Evrópu opnum. Oft var þörf, en nú er nauðsyn.“