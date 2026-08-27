María Rut Kristinsdóttir þingmaður Viðreisnar segir allt tal um að Ísland glati fullveldi sínu gangi það inn í Evrópusambandið (ESB), að við þurfum að senda fólk í Evrópuher og að við töpum auðlindum okkar sé ekkert nema hræðsluáróður. Vert sé að hafa þetta í huga í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardaginn.
Þingmaðurinn skrifar á Facebook:
„Ísland er og verður fullvalda og sjálfstæð þjóð. Líka ef þjóðin ákveður að ljúka viðræðum við ESB. Líka ef við göngum síðan alla leið inn. Allt tal um annað er hræðsluáróður.“
Það sama eigi við um auðlindir landsins. Ísland eigi sínar auðlindir hvort sem það gangi í ESB eða ekki. Ekki þurfi að horfa langt til að sjá að allt tal um annað sé áróður enda eigi öll 27 aðildarríki sambandsins áfram sínar auðlindir og það sama eigi við um Bretland sem átti sínar auðlindir á meðan það var í sambandinu og eftir að Brexit átti sér stað. „Allt tal um annað er hræðsluáróður.“
Vextir og verðbólga séu ekki samningsatriði í viðræðum við ESB en staðreyndin sé þó sú að vextir og verðbólga hafi lækkað hjá þeim þjóðum sem gengið hafa í sambandið og þar er stöðugleiki að jafnaði mikið meiri en hér á Íslandi.
„Það mun ekki sjást í samningnum. VIÐ þurfum alltaf að vinna heimavinnuna. En það að vera með stóran og öflugan gjaldmiðil á 450 milljóna markaði er allt annar leikur en að vera með sjálfstæða örmynt í 400 þúsund manna samfélagi. Við getum alveg gert þetta sjálf segja sumir. Við höfum verið að reyna allt í nær 100 ár með þeim árangri að við höfum náð tveimur stuttum stöðugleikatímabilum. Persónulega væri ég til í færri snarpa spretti og meiri fyrirsjáanleika til lengri tíma. Það er eflaust ágætt að eiga krónur og lána krónur en það er glatað að skulda krónur. Allt tal um annað er hræðsluáróður.“
Ísland hafi nú þegar undirgengist regluverk ESB í orkumálum sem aðili að innri markaði Evrópu í gegnum EES. Hefur María Rut heyrt að nú sé verið að hringja í fólk og vara við því að orkuverð muni hækka gangi Ísland í ESB og eins hefur hún heyrt í útvarpinu að ef þjóðin segir já á laugardaginn verði kominn hingað sæstrengur korteri síðar. Þetta eigi ekki við rök að styðjast. Ekkert muni breytast á þessu sviði og tal um annað sé ekkert nema hræðsluáróður.
Loks víkur María Rut að meintum Evrópuher. Enginn slíkur her er til. Ísland er herlaust og verður það áfram. Þessa afstöðu hafi NATO virt þegar Ísland gekk þar inn og afstaða Íslands hafi ekkert tekið breytingum frá þeim tíma; allt tal um annað sé hræðsluáróður.