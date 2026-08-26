Sema neitar sök í fjársöfnunarmálinu og sendir pillu á Einar S. Hálfdánarson

Sema Erla Serdaroglu, hjá samtökunum Solaris, mætti í Héraðsdóm Reykjavíkur í dag til að svara til saka vegna ákæru um brot á lögum um opinberar fjársafnanir. Hún sendir væna pillu á lögmanninn Einar S. Hálfdánarson sem kærði hana.
„Í dag mætti ég í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem ég þurfti að svara til saka vegna ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu gegn mér fyrir brot á lögum um opinberar fjársafnanir. Um er að ræða landssöfnun fyrir Palestínu sem fór fram snemma árs 2024 og varð til þess að um 200 einstaklingar komust undan þjóðarmorði á Gaza!“ segir Sema í færslu á samfélagsmiðlum.
Bendir hún á að fjöldi fólks hafi komið að verkefni Solaris, það hafi staðið yfir mánuðum saman og verið mjög umfangsmikið. Samtökin héldu utan um og ráðstöfuðu fjármununum sem söfnuðust.
Innmúraður Sjálfstæðismaður
„Í mars árið 2024 kærði Einar S. Hálfdánarson, hæstaréttarlögmaður og innmúraður Sjálfstæðismaður, mig, Maríu Lilju og Solaris samtökin þar sem honum líkaði illa við að verið væri að aðstoða fólk við að flýja þjóðernishreinsanir í Palestínu,“ segir Sema. En Einar er faðir þingmannsins Diljár Mistar Einarsdóttur.
„Þrátt fyrir að þessi kall hafi enga tengingu við samtökin eða söfnunina og á engra hagsmuna að gæta hófst rannsókn á kæru sem nær allt frá broti á lögum um opinberar safnanir yfir í peningaþvætti, mútugreiðslur og fjármögnun hryðjuverka. Á tveimur og hálfu ári hefur lögreglan fellt niður málið tvisvar, hann kært niðurstöðuna og ríkislögreglustjóri skipað lögreglunni að rannsaka málið á nýjan leik án þess að nokkuð nýtt hafi komið fram í málinu. Allan þennan tíma hef ég verið með réttarstöðu sakbornings,“ segir Sema.
Í sumar hafi lögreglan gert Semu tilboð um að játa brotið, greiða sekt og fá brotið skráð í sakaskrá. Þar með yrði málinu lokið en það samþykkti hún ekki.
Komið að skuldadögum
„Mér dettur ekki til hugar að láta undan pólitískum ofsóknum þeirra sem misnota vald sitt til þess að kúga fólk til hlýðni og afþakkaði því tilboðið,“ segir hún. „Ég hef svo sem ávallt vitað að hér er fyrst og fremst um flokkspólitískt og persónulegt mál að ræða enda var ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins, Vinstri grænna og Framsóknar gjörsamlega niðurlægð þegar almenningur á Íslandi sótti fólk með dvalarleyfi á Íslandi til Gaza þegar þau neituðu að gera það. Það fékkst svo endanlega staðfest þegar lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu ákveður fyrir stuttu að gefa út ákæru á hendur mér, og einungis mér, og sakamál hófst formlega í dag. Ég er búin að vera of óþægileg of lengi fyrir valdastéttina á Íslandi og nú er greinilega komið að skuldadögum.“