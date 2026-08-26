Segir Ólaf Ragnar ekkert hafa lært af reynslunni - „Hvað ef hann hefur enn einu sinni rangt fyrir sér?“

Lúðvík Bergvinsson, hæstaréttarlögmaður og fyrrum þingmaður, telur ástæðu fyrir þjóðina til að spyrja sig hvort Ólafur Ragnar Grímsson hafi enn og aftur rangt fyrir sér. Hann hafi barist gegn EFTA, NATO og EES með heimsendaspám sem ekki rættust. Ástæða sé því til að ætla að hann hafi á röngu að standa varðandi Evrópusambandið. Þetta kemur fram í grein Lúðvíks sem birtist hjá Vísi í morgun.
„Það er með ólíkindum hve auðvelt Ólafi Ragnari Grímssyni virðist enn að koma sér fyrir í hlutverki hins mikla raunsæis- og kennimanns í íslenskri utanríkismálaumræðu. Hann talar af öryggi, þungum rómi og mikilli sannfæringu — en þegar litið er yfir feril hans vaknar hin augljósa spurning: Hvar er efahyggja vísindamannsins?“
Bendir Lúðvík á að saga Ólafs Ragnars í helstu utanríkismálum og samningum þjóðarinnar sé saga manns sem sá hættur og hamfarir þar sem aðrir sáu tækifæri. Hann sagði aðild að EFTA ógna efnahagslegu fullveldi þjóðarinnar. Hann talaði fyrir úrsögn Íslands úr NATO og var síðar einn harðasti andstæðingur EES-samningsins. Varnarorð Ólafs í þessum málaflokkum hafi ekki gengið eftir og fáum detti til hugar að ræða um EFTA, NATO eða EES með þeim skelfingartón sem Ólafur gerði forðum. Þrátt fyrir þetta sé Ólafur að beita sambærilegum málflutningi í dag í baráttu sinni gegn aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
„Og nú er hann kominn aftur, enn og aftur, með sama vilja að vopni; að gefa þjóðinni ráð en engin veð.“
Enn og aftur sé Ólafur að vara við því að fullveldið sé í húfi og enn og aftur sé hann að gefa sér niðurstöðuna fyrirfram og það þrátt fyrir að hrakfaraspár hans forðum hafi ekki átt við rök að styðjast.
„Sem betur fer er saga þjóðarinnar sú, a.m.k. hingað til, að hún hefur ekki tekið mark á hávaðanum í Ólafi Ragnari þegar kemur að ákvörðunum í stórum málum til lengri tíma í utanríkismálum. Það hefur reynst henni afar farsælt.
Það merkilega nú er ekki að Ólafur Ragnar sé andvígur viðræðum við ESB. Það er fullkomlega lögmæt afstaða. Það merkilega er hversu lítið svigrúm virðist enn vera í málflutningi hans fyrir því að raunveruleikinn geti orðið annar en hann spáir fyrir um, þrátt fyrir harmsögu reynslunnar.“
Telur Lúðvík að Ólafur ætti nú að hafa lært af fyrri reynslu. Í stað þess að gefa sér niðurstöðu fyrirfram ætti hann að telja það eðlilegt að kanna málin nánar, ganga til viðræðna við Evrópusambandið, setja fram kröfur og sjá hvað er í boði.
„Þess í stað virðist Ólafur Ragnar aftur komast að niðurstöðu áður en rannsókn hefst. Það er andstæða þess hugarfars sem vísindaleg hugsun byggist á: að setja fram tilgátu, kanna gögnin og vera reiðubúinn að endurskoða niðurstöðuna þegar staðreyndirnar gefa tilefni til.“
Mögulega sé þetta stærsti veikleiki Ólafs. Allir geti haft rangt fyrir sér en í tilviki Ólafs virðist hann ekkert hafa lært af reynslunni, þrátt fyrir að hafa ítrekað haft rangt fyrir sér í heimsendaspám varðandi samstarf og samvinnu við erlendar þjóðir, samstarfsform sem hafa orðið að varanlegum og mikilvægum stoðum samfélagsins á Íslandi.
„Kannski ættum við, þjóðin, einfaldlega að hafa eina spurningu í huga, nú þegar Ólafur Ragnar stígur aftur fram sem hinn mikli spámaður í utanríkismálum og vill leggja línu fyrir þjóðina varðandi samningaviðræður við ESB:
Hvað ef hann hefur enn einu sinni rangt fyrir sér? Reynslan gefur okkur tilefni til að efast.“