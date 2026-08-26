Sakar Hjört um að slíta orð Kristrúnar úr samhengi með grófum hætti - „Svona er auðvitað algerlega óboðlegt“

Eiríkur Rögnvaldsson prófessor emeritus í íslensku gagnrýnir Hjört J. Guðmundsson stjórnmálafræðing og starfsmann Hagstofunnar fyrir að slíta orð Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra úr samhengi með grófum hætti. Hefur Hjörtur sem hefur beitt sér af krafti fyrir því að nei verði ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst dreift tilvitnun úr viðtali við Kristrúnu þar sem hún vitnar í kvótaeiganda sem segist ætla að segja já til að geta selt kvótann til útlendinga. Eiríkur bendir hins vegar á að Hjörtur geti í engu orða Kristrúnar í kjölfarið, í sama viðtali, um að hún muni aldrei samþykkja að slíkt verði mögulegt.
Hjörtur er fyrrverandi blaðamaður á Morgunblaðinu en núverandi starfsmaður Hagstofunnar. Hann hefur beitt sér mjög í baráttu nei-sinna. Hefur hann skrifað greinar í fjölmiðla, fjölda færslna á samfélagsmiðla og vefsíðu sína auk þess að færa rök fyrir nei í fjölda viðtala.
Eiríkur hefur hins vegar lýst því yfir að hann styðji að aðildarviðræður við Evrópusambandið verði hafnar á nýjan leik og muni því kjósa já.
Tilvitnun
Hjörtur hefur birt á samfélagsmiðlasíðum sínum mynd af Kristrúnu með tilvitnun í orð sem hún lét falla í viðtali við hlaðvarpið Chess After Dark sem birt var á sunnudag. Tilvitnunin er:
„Ég fór á einn fund um daginn þar sem manneskja, sem er með mikla hagsmuni í útgerð, byrjaði á að ávarpa herbergið með: Ég ætla að kjósa já vegna þess að ef við göngum í Evrópusambandið þá get ég selt allan kvótann minn til Hollendings og cash-að út.“
Vekur þessi tilvitnun nokkra hneysklan í athugasemdum á Facebook-síðu Hjartar en Eiríkur og fleiri benda honum á að hann hafi sleppt því sem Kristrún sagði strax í kjölfarið og þau orð hljóti að skipta máli í þessu samhengi. Sagði Kristrún:
„Og mér fannst þetta bara svo áhugavert – hvernig viðhorfið er. Mitt fyrsta svar var auðvitað: Ef að þú heldur að þú fáir þetta út úr jáinu þá geturðu gleymt því vegna þess að ég myndi aldrei semja með þeim hætti að þú gætir tekið auðlind þjóðarinnar og selt hana á háu verði til útlendinga. En þetta er tónninn. Þetta er hræðsluáróðurinn. Þetta er taktíkin.“
Eiríkur er ósáttur við svona framsetningu og segir hana svo grófa að það sé ekki hægt að láta hana liggja í þagnargildi. Hann skrifar:
„Það heitir að slíta tilvitnun úr samhengi, og það gróflega – svo gróflega að það snýr merkingunni algerlega á haus. Þegar ég var að kenna byrjendum í íslenskunámi vísindalegar aðferðir og vinnubrögð á sínum tíma hefðu svona vinnubrögð þýtt klárt fall, og ég á ekki von á því að þetta væri vel séð i í sagnfræði og stjórnmálafræði sem eru þær greinar sem sá sem dreifir tilvitnuninni er með próf í. Svona er auðvitað algerlega óboðlegt í umræðunni, en því miður ekki einsdæmi í málflutningi nei-sinna.“