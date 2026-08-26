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Regnbogafánum stolið frá Orkuveitunni - „Við hörmum þetta atvik“

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 26. ágúst 2026 20:30
Orkuveitan hefur keypt nýja fána sem blakta við hún. Mynd/Orkuveitan

Orkuveitan greinir frá því að regnbogafánum hafi verið stolið við höfuðstöðvarnar. Þegar hafa verið keyptir nýjir fánar og dregnir að húni.

Þetta kemur fram í tilkynningu Orkuveitunnar í færslu á samfélagsmiðlum. Þjófnaðurinn átti sér stað á Hinsegin dögum, 4. til 9. ágúst síðastliðinn.

„Í Pride-vikunni urðum við fyrir því leiðinlega atviki að regnboga-fjölbreytileikafánarnir sem blöktu við höfuðstöðvar okkar á Bæjarhálsi voru teknir niður með ófrjálsri hendi,“ segir í tilkynningunni.

Orkuveitan er þegar búin að bregðast við þessu, kaupa nýja fána og koma þeim á sinn stað við höfuðstöðvarnar.

„Við hörmum þetta atvik og nýir fjölbreytileikafánar voru pantaðir frá Samtökunum '78 sem eru nú komnir á sinn stað. Fánarnir munu standa út vikuna sem tákn um að virðing, fjölbreytileiki og inngilding eigi alltaf heima hjá okkur,“ segir í tilkynningunni. „Það er ekki sjálfgefið að öll upplifi virðingu, öryggi og að þau tilheyri. Þess vegna skiptir máli að við sýnum í verki þau gildi sem við viljum standa fyrir. Við stöndum með hinsegin samfélaginu í dag og alla daga.“

Málað yfir tröppur

Þjófnaður regnbogafánanna við Orkuveituna eru ekki einu árásirnar á merki hinsegin samfélagsins í sumar.

Þann 8. júlí voru íslensku fánalitirnir málaðir yfir regnbogatröppurnar við Grafarvogskirkju og vakti það mikla reiði í samfélaginu. Var bent á að öfgamenn væru að reyna að stilla íslenska fánanum upp sem eins konar vopni gegn hinsegin samfélaginu.

Hinar nýju tröppur. Mynd/Garðaþjónusta Sigurjóns

Málningin var hreinsuð af tröppunum daginn eftir en gerendurnir hafa ekki enn þá fundist þrátt fyrir rannsókn lögreglu.

Þann 31. júlí var regnbogafáninn málaður aftur á tröppurnar en aðeins framan á þær, til að koma í veg fyrir slys af völdum hállar málningar.

Miðflokkurinn gegn regnbogafánanum

Regnbogafánar voru mikið til umræðu fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. En fulltrúar Miðflokksins beittu sér gegn þeim. Til að mynda Snorri Másson varaformaður flokksins og frambjóðendur flokksins í Kópavogi.

Sjá einnig:

Miðflokkurinn í Kópavogi vill láta fjarlægja regnbogafána við alla skóla í bænum

Sagði Snorri meðal annars að í heimsókn í grunnskóla hefði hann séð að „Skólabókasafnið var allt þakið flennistórum regnbogafánum.“ Í auglýsingu Miðflokksins í Kópavogi sagði oddvitinn Einar Jóhannes Guðnason að hann vildi frekar sjá íslenska fánann en regnbogafánann við hún við Smáraskóla.

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