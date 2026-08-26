Regnbogafánum stolið frá Orkuveitunni - „Við hörmum þetta atvik“

Orkuveitan greinir frá því að regnbogafánum hafi verið stolið við höfuðstöðvarnar. Þegar hafa verið keyptir nýjir fánar og dregnir að húni.
Þetta kemur fram í tilkynningu Orkuveitunnar í færslu á samfélagsmiðlum. Þjófnaðurinn átti sér stað á Hinsegin dögum, 4. til 9. ágúst síðastliðinn.
„Í Pride-vikunni urðum við fyrir því leiðinlega atviki að regnboga-fjölbreytileikafánarnir sem blöktu við höfuðstöðvar okkar á Bæjarhálsi voru teknir niður með ófrjálsri hendi,“ segir í tilkynningunni.
Orkuveitan er þegar búin að bregðast við þessu, kaupa nýja fána og koma þeim á sinn stað við höfuðstöðvarnar.
„Við hörmum þetta atvik og nýir fjölbreytileikafánar voru pantaðir frá Samtökunum '78 sem eru nú komnir á sinn stað. Fánarnir munu standa út vikuna sem tákn um að virðing, fjölbreytileiki og inngilding eigi alltaf heima hjá okkur,“ segir í tilkynningunni. „Það er ekki sjálfgefið að öll upplifi virðingu, öryggi og að þau tilheyri. Þess vegna skiptir máli að við sýnum í verki þau gildi sem við viljum standa fyrir. Við stöndum með hinsegin samfélaginu í dag og alla daga.“
Málað yfir tröppur
Þjófnaður regnbogafánanna við Orkuveituna eru ekki einu árásirnar á merki hinsegin samfélagsins í sumar.
Þann 8. júlí voru íslensku fánalitirnir málaðir yfir regnbogatröppurnar við Grafarvogskirkju og vakti það mikla reiði í samfélaginu. Var bent á að öfgamenn væru að reyna að stilla íslenska fánanum upp sem eins konar vopni gegn hinsegin samfélaginu.
Málningin var hreinsuð af tröppunum daginn eftir en gerendurnir hafa ekki enn þá fundist þrátt fyrir rannsókn lögreglu.
Þann 31. júlí var regnbogafáninn málaður aftur á tröppurnar en aðeins framan á þær, til að koma í veg fyrir slys af völdum hállar málningar.
Miðflokkurinn gegn regnbogafánanum
Regnbogafánar voru mikið til umræðu fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. En fulltrúar Miðflokksins beittu sér gegn þeim. Til að mynda Snorri Másson varaformaður flokksins og frambjóðendur flokksins í Kópavogi.
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Sagði Snorri meðal annars að í heimsókn í grunnskóla hefði hann séð að „Skólabókasafnið var allt þakið flennistórum regnbogafánum.“ Í auglýsingu Miðflokksins í Kópavogi sagði oddvitinn Einar Jóhannes Guðnason að hann vildi frekar sjá íslenska fánann en regnbogafánann við hún við Smáraskóla.