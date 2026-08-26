Össur um orðaskipti Kristrúnar og Guðrúnar: „Jafnvel Hallgrímur Helgason hefði ekki getað skáldað upp þessa pólitísku klassík“

Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi þingmaður og utanríkisráðherra, fer fögrum orðum um frammistöðu Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra í Pallborði Vísis í gær. Hann segir hana meðal annars hafa lagt „eitrað agn“ fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann Sjálfstæðisflokksins, sem hafi „kokgleypt“ það.
Komandi þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarviðræður við Evrópusambandið var til umræðu í Pallborðinu. Auk Kristrúnar og Guðrúnar sátu þar þeir Jónas Hagan Guðmundsson, fjárfestir og einn stofnenda Já til að sjá, og Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri Fenris Creations og fyrrverandi forstjóri CCP.
Össur fer yfir frammistöðu fjórmenninganna frá sínum sjónarhóli í pistli á Facebook og byrjar á því að lýsa því yfir að Kristrún hafi „glansað“.
Minnti á Kára Stefánsson
„Í pólitísku tilliti dró hún eldrauðar varnarlínur fyrir Ísland varðandi eignarhald útlendinga í sjávarútvegi. Vísaði þar til núgildandi laga um að eignarhaldið mætti ekki fara yfir 25% og var með rammpólitískar yfirlýsingar.“
Össur segir Hilmar Veigar sömuleiðis hafa staðið sig vel.
„Ég byrjaði fúll-á-móti en lét sjarmerast. Hilmar er vitsmunavera, hefur sannfæringarhita góðs trúboða, og minnti skemmtilega á köflum á „mini“-útgáfu af Kára Stefánssyni.“
Hann bendir þó á að Hilmar hafi hrósað ríkisstjórninni langt umfram það sem hann sjálfur myndi leyfa sér opinberlega og meðal annars ekki haldið vatni yfir nýsköpunaráætlun hennar.
„Að sögn Hilmars stefnir í að hún verði „gjörsamlega frábær“. En Hilmar sagði líka: „Mér finnst bara mjög jákvætt að það eigi að fara að kjósa um þetta“!“
Össur segir því „nýjasta gulldreng NEI-aranna“ styðja þá aðferð að útkljá ESB-málið með þjóðaratkvæði, þótt hann vilji ekki að kosið verði núna.
„Hann vill að ríkisstjórnin einbeiti sér að sínum geira, nýsköpunar- og menntamálum, en úrlausn ESB málsins eigi að vera í öðru sæti. Hann þarf ekki evru enda gerir hann ekki lengur upp í krónum,“ skrifar Össur.
Hilmar hafi vísað til eigin reynslu og sagt frá því að það hefði tekið hann þrjú ár að kaupa gamla fyrirtækið sitt til baka. Á meðan hefði uppbygging fyrirtækisins liðið fyrir það þar sem hann gat ekki einbeitt sér að henni. Óttaðist hann að mögulegar aðildarviðræður gætu haft sambærileg áhrif á nýsköpunarstefnu ríkisstjórnarinnar.
Össur gefur lítið fyrir þau rök og bendir á að ríkisstjórn með fjölmörg ráðuneyti og sérþjálfaða og reynda diplómata sé allt annað en hugverkafyrirtæki þar sem einn maður er hið leiðandi afl.
„Til kasta Kristrúnar – sem Hilmar Veigar virtist pólitískt ástfanginn af – kemur ekki fyrr en verulegir hjallar rísa og í lok samningsgerðar.“
Össur kallar málflutning Hilmars „gerviröksemd sem ekki á sér stoð í tilverunni“ og segir hana þjóna þeim tilgangi „miðaldra hipsters að sýna fram á að Evrópa er ekki lengur „kúl“.“
Að hans mati ætti ríkisstjórninni ekki að vefjast fyrir að sinna mörgum verkefnum samtímis, „allra síst undir forystu Kristrúnar“.
„Hún mun því fara létt með að stýra nýsköpunaráætlun Hilmars tryggilega til hafnar – enda ok samninganna fyrst og fremst á herðum utanríkisráðherrans.“
„Draga fram saltbaukinn“
Össur víkur því næst að orðaskiptum Kristrúnar og Guðrúnar og segir forsætisráðherrann hafa valdið „skammhlaupi í taugakerfi formanns Sjálfstæðisflokksins“ þegar hún minntist í aukasetningu á að Guðrún hefði áður stutt framhald viðræðna við ESB.
„Af móðurlegri umhyggju bætti hún svo við: „Ég virði það að þú hafir skipt um skoðun og geri ekki athugasemd við það.“ – Á Vestó kalla menn þetta að „draga fram saltbaukinn“.“
Össur segir Guðrúnu hafa stokkið á agnið.
„Á þetta eitraða agn stökk Guðrún einsog nýgengin bleikja og kokgleypti. Í stað þess að láta það reka frá sem lauf í straumi kom löng útskýring þar sem m.a. var að finna þessi gullvægu orð:
„Ég hef margútskýrt þau ummæli mín sem ég sagði 2014 og mér finnst svo merkilegt að JÁ-sinnar eru sífellt að draga upp einhver 12 ára gömul ummæli mín og ég á einhvern veginn að svara fyrir þau…“
Össur lýkur pistlinum á að gera þessi orð Guðrúnar að umtalsefni.
„Jafnvel Hallgrímur Helgason á góðum degi hefði ekki getað skáldað upp þessa pólitísku klassík.“