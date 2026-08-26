Mótmæla því harðlega að Herjólfur teljist til almenningssamgangna

Bæjarráð Vestmannaeyja mótmælir því harðlega að Herjólfur teljist til almenningssamgangna og vill að hann sé fremur flokkaður undir þjóðveg. Farþegum með Herjólfi hefur farið fækkandi og þá meðal annars vegna þeirra bilana sem markað hafa rekstur ferjunnar síðustu mánuði og þar með fjárhagslega stöðu rekstrarfélags Herjólfs.
Þetta kemur fram í fundargerð síðasta fundar bæjarráðs en gestur fundarins var Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs ohf. sem sér um rekstur ferjunnar.
Segir í fundargerðinni að Ólafur hafi upplýst bæjarráð um að það sem af er ári hafi 236.536 farþegar ferðast með Herjólfi, sem sé 14,3 prósent færri farþegar en á sama tíma og í fyrra. Ólafur Jóhann greindi einnig frá því að rekstur félagsins sé undir áætlun sem rekja megi til þess að siglingar reyndust erfiðar til Landeyjahafnar fram yfir miðjan maí.
Bæjarráð ræddi á fundinum það helsta sem fram kom á fundi með Bergþóru Þorkelsdóttur, forstjóra Vegagerðarinnar og Hilmari Stefánssyni, forstöðumanni almenningssamgangna þann 18. ágúst síðastliðinn. Tilgangur fundarins hafi verið að ræða erindi Vestmannaeyjabæjar frá 10. ágúst um stöðu Herjólfs III. (forvera núverandi Herjólfs) og fyrirkomulag samgangna næsta vetur.
Segir að á fundinum hafi fulltrúar Vestmannaeyjabæjar lagt áherslu á mikilvægi þess að Herjólfur III. yrði tiltækur sem varaskip í Vestmannaeyjum á komandi vetri og mikilvægt væri að tryggja öryggi og fyrirsjáanleika í samgöngum milli lands og Eyja. Af hálfu Vegagerðarinnar hafi komið fram að verulegur niðurskurður á fjárveitingum til almenningssamgangna væri boðaður og skortur á fjármagni stæði í vegi fyrir rekstri tveggja varaskipa. Jafnframt hafi komið fram að engin endanleg ákvörðun hefði verið tekin um framtíðarnýtingu Herjólfs III. Niðurstaða fundarins hafi verið að hefja formlegt samtal milli Herjólfs ohf., Vestmannaeyjabæjar og Vegagerðarinnar um aðkomu Herjólfs ohf. að umsjón og mönnun á Herjólfi III. á komandi vetri.
Ekki almenningssamgöngur
Í sameiginlegri bókun allra fulltrúa í bæjarráði kemur fram að það sé óásættanlegt að samgöngur við Vestmannaeyjar séu flokkaðar sem almenningssamgöngur og sæti verulegum niðurskurði á komandi árum. Herjólfur sé þjóðvegur íbúa Vestmannaeyja. Slík áform samræmist illa þeim skýru skilaboðum sem ríkisstjórnin hafi ítrekað sent um mikilvægi bættra samgangna og uppbyggingar innviða um land allt.
Ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafi sagt að sambærilegt ástand og skapaðist í samgöngum við Vestmannaeyjar á liðnum vetri megi ekki endurtaka sig. Bæjarráð skori því á ríkisstjórn Íslands og innviðaráðherra að tryggja að samgöngur við Vestmannaeyjar verði ekki skertar.
Jafnframt sé þess krafist að tryggt verði nauðsynlegt fjármagn og fyrirkomulag þannig að Herjólfur III. verði til taks í Vestmannaeyjum á komandi vetri sem varaskip og öryggisnet fyrir samfélagið. Reynslan af síðasta vetri hafi sýnt með ótvíræðum hætti hversu mikilvægt það sé að tryggja öruggar, áreiðanlegar og fyrirsjáanlegar samgöngur milli lands og Eyja.