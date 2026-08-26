Matvælastofnun varar við skordýrum í chia-fræjum

Matvælastofnun varar neytendur við einni framleiðslulotu af Trevissan chia-fræjum sem Costco flytur inn og selur í verslun sinni, en skordýr fundust í einni krukku af fræjunum. Hefur Costco ákveðið í samráði við Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness (HEF) að innkalla vöruna, en aðeins er verið að innkalla framleiðslulotu með lotunúmerið CH268X og strikamerki með númeri: 8410770912342.
Þeir viðskiptavinir sem hafa keypt vöruna geta skilað henni gegn endurgreiðslu til Costco.