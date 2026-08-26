Lýtalæknir bauðst til að „laga“ nefið á Mette – Hún lét hann heyra það

Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segist vera orðin langþreytt á óumbeðnum athugasemdum og ráðleggingum um útlit sitt. Dropinn sem fyllti mælinn virðist hafa verið skilaboð frá lýtalækni sem bauðst til að „laga“ blett á nefi hennar.
Frederiksen, sem er 48 ára, greindi frá þessu á Instagram á mánudag. Hún sagðist þá nýkomin heim frá Úkraínu, þar sem hún hafði meðal annars upplifað loftvarnaflautur vegna stríðsins, þegar skilaboðin frá lýtalækninum biðu hennar.
„Ég er löngu hætt að telja hversu mörg skilaboð ég hef fengið í gegnum árin um útlit mitt,“ skrifaði Frederiksen.
Hún sagði athugasemdirnar meðal annars hafa snúið að tönnum hennar, hári og nefi.
„Sérstaklega um að ég sé með ljótar tennur og þunnt hár. Að ég sé með ljóta „vörtu“ á nefinu og svo þessi vel meinandi ráð um að fá mér bótox.“
Frederiksen birti skjáskot af skilaboðum lýtalæknisins, sem hún nafngreindi ekki. Þar bauðst hann til að „laga þennan litla blett“ á nefi hennar.
Forsætisráðherrann lét lækninn heyra það í svari sínu.
„Ó nei. Ég er ánægð með líkama minn – ég þarf svo sannarlega ekki á áliti karlkyns lýtalæknis að halda!“
Frederiksen tók fram að hún hefði engan áhuga á að skipta sér af útliti annarra og væri sjálf sátt við eigið útlit.
„Mér líður fullkomlega vel í líkama mínum – eins og hann er þegar maður er kona að nálgast fimmtugt.“
Hún hvatti þá sem vildu senda henni skilaboð til að beina sjónum sínum að mikilvægari málefnum.
„Ef þú ætlar að skrifa mér – og þér er meira en velkomið að gera það – vona ég að þú notir tímann í að ræða eitthvað sem skiptir meira máli. Ekki nefið á mér.“
Frederiksen hefur gegnt embætti forsætisráðherra Danmerkur frá árinu 2019 og er nú á sínu þriðja kjörtímabili. Hún hefur að undanförnu meðal annars verið áberandi í stuðningi við Úkraínu og tekið harða afstöðu gegn áformum Donalds Trump Bandaríkjaforseta varðandi Grænland.
Hún sagði óumbeðnar athugasemdir um útlit sitt vekja með sér gremju og lauk færslunni á því að senda öðrum sem glíma við sambærilegar athugasemdir hlýja kveðju.