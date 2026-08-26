Óþægilegar fullyrðingar um Trump: „Hægt að finna lyktina handan við hornið“

Óþægilegar fullyrðingar um heilsu Donalds Trump Bandaríkjaforseta hafa vakið athygli að undanförnu. Meðal annars hefur því verið haldið fram að forsetinn glími við þvag- og hægðaleka.
Breska blaðið Daily Star fjallar um málið og vísar meðal annars til ummæla öldrunarsjúkraþjálfarans Adams James, sem segist hafa fengið upplýsingar frá fólki sem þekki til aðstæðna í Hvíta húsinu.
Heilsa hins áttræða forseta hefur verið talsvert til umræðu að undanförnu og hafa myndskeið þar sem hann virðist þreyttur eða dotta við opinberar athafnir vakið athygli.
Eitt slíkt myndskeið var tekið í jarðarför þingmannsins Lindsay Graham, sem Trump sótti í kringum síðustu mánaðamót. Þar sést forsetinn loka augunum um stund áður en hann rankar skyndilega við sér.
Trump appears to be completely passed out asleep at Lindsey Graham's funeral pic.twitter.com/JIoVTLUDwo
— Headquarters (@HQNewsNow) July 28, 2026
Eins og sést á myndbandi dottaði Trump og vaknaði svo skyndilega. Hefur þetta komið ítrekað fyrir að undanförnu.
Slysið
Í öðru myndskeiði úr sömu athöfn sést Trump fá sér mintu og gantast við sessunaut sinn, varaforsetann J.D. Vance, en þeir sátu á fremsta bekk. Trump reynir að kasta mintunni upp í sig en hittir ekki í fyrstu tilraun.
WATCH: After waking up from his nap, Trump tries to toss a Tic Tac into his mouth but misses on the first attempt. pic.twitter.com/IrBJvZ8pm7 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) July 28, 2026
Þriðja myndskeiðið úr athöfninni hefur einnig vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Þar sést maður sem situr fyrir aftan Trump bregðast skyndilega við með svipbrigðum sem ýmsir notendur samfélagsmiðla hafa túlkað sem viðbrögð við óþægilegri lykt. Sumir hafa gengið lengra og getið sér þess til að Trump hafi annaðhvort rekið við eða orðið fyrir hægðaleka. Ekkert liggur þó fyrir sem staðfestir hvað maðurinn var að bregðast við eða að slíkt atvik hafi átt sér stað.
The guy’s reaction when sitting behind Donald Trump:
“Jesus Fucking Christ, I should have worn a gas mask.” 😂🤣 pic.twitter.com/uSKpWRptJe
— Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) July 28, 2026
Getur valdið miklum sýkingum
Öldrunarsjúkraþjálfarinn Adam James hefur fjallað um málið á Instagram-reikningi sínum. Hann segist hafa 15 ára reynslu af heimahjúkrun og meðferð aldraðra sjúklinga, meðal annars fólks með vitglöp, hjartabilun og nýrnasjúkdóma.
James heldur því fram að hann hafi fengið einkaskilaboð frá fólki sem þekki til aðstæðna forsetans og segir þær upplýsingar benda til þess að Trump glími við alvarlegan þvagleka.
„Heimildarmenn mínir sem vita af aðstæðunum og senda mér einkaskilaboð á samfélagsmiðlum segja mér að nú til dags sé hægt að finna lyktina af Trump handan við hornið í Hvíta húsinu. Þvagleki hans er svo slæmur,“ segir James.
Rétt er að taka fram að frásögn James byggir á ónafngreindum heimildarmönnum hans og hefur ekki fengist staðfest með öðrum hætti.
James bendir jafnframt á að langvarandi þvag- og hægðaleki geti almennt haft slæm áhrif á húð og aukið hættu á sýkingum.
„Þegar neðri hluti líkamans er stöðugt í snertingu við hægðir og/eða þvag í langan tíma getur húðin brotnað niður því þetta skapar mjög súrt umhverfi sem er einnig mjög mengað af bakteríum,“ segir James.