Kristrún: „Sækjum góðan samning fyrir Ísland og sjáum svo til — við getum það vel — og við höfum gert þetta áður“

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ávarpaði samkomuna Þjóðin ræður í Austurbæjarbíói í kvöld. Sagði Kristrún að Íslendingar væru vitur þjóð sem bæri að treysta og niðurstöðunni yrði fylgt, sama hvernig hún yrði.
„Höfum það hugfast að Ísland væri aldeilis ekki á þeim stað sem við erum í dag — ef að fyrri kynslóðir hefðu látið duga að huga að áhyggjum sínum, og látið tækifærin ganga úr greipum þegar þau gáfust,“ sagði Kristrún.
„Það hefur ekki verið íslenska leiðin í utanríkismálum. Þvert á móti: Við Íslendingar kunnum að sigla vindinn. Við erum stórhuga þjóð. Við grípum tækifærin þegar þau gefast. Við leitum lausna og göngum til samninga. Enda höfum við gert góða samninga í gegnum tíðina — til að tryggja hagsmuni Íslands. Ég segi: Hugsum stórt, höfum kjark og stefnum hátt. Sækjum góðan samning fyrir Ísland og sjáum svo til — við getum það vel — og við höfum gert þetta áður með frábærum árangri fyrir land og þjóð. Lokum ekki augunum fyrir tækifærunum. Sjáum samninginn.“