Hafa samband
DV
Fréttir

Hundruð ferðamanna saknað eftir hamfaraflóð – Óhugnanlegt myndskeið sýnir eyðilegginguna

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 26. ágúst 2026 13:32

Óttast er að nokkur hundruð ferðamenn hafi farist í gríðarlegum skyndiflóðum og aurskriðum sem riðu yfir svæði við landamæri Nepals og Tíbets í morgun.

Hátt í 400 ferðamanna og göngufólks er saknað og hafa lík 31 manns þegar fundist.

Hamfarirnar hafa valdið gríðarlegri eyðileggingu í Rasuwa-héraði í Nepal og handan landamæranna í Tíbet. Hús, vegir og brýr hafa sópast á brott og myndskeið frá svæðinu sýna gríðarlegan vatns- og aurflaum ryðjast í gegnum byggð.

Af þeim 384 sem er saknað er 291 erlendur ríkisborgari. Þar á meðal eru tólf Bretar, þeirra á meðal þrettán ára stúlka, 105 Indverjar, sautján Malasíubúar og þrír Bandaríkjamenn.

Sérfræðingar rekja hamfaraflóðið til mikils íshruns sem stíflaði Lhende-ána. Vatn safnaðist upp á bak við fyrirstöðuna áður en það braust fram með gríðarlegum krafti. Sérfræðingar telja mögulegt að jarðskjálfti sem varð skömmu áður af stærðinni 4,4 hafi komið íshruninu af stað.

Leitar- og björgunaraðgerðir standa yfir beggja vegna landamæranna en aðstæður eru afar erfiðar. Nærri 600 björgunarmenn hafa verið sendir að Gyirong-landamærastöðinni og nepalski herinn hefur sent fjórtán þyrlur og viðbragðssveitir á hamfarasvæðið.

„Þetta gerðist allt í einu. Við heyrðum gríðarlegan hvell, eins og eldfjall væri að gjósa. Fólk byrjaði að öskra og hljóp í burtu,“ sagði vitni á svæðinu að því er fram kemur í frétt Mail Online.

Óttast er að hættunni sé ekki lokið. Sérfræðingar segja að enn sé fyrirstaða í ánni ofarlega við landamærin og vara við því að annað stórflóð geti orðið.

Fleiri fréttir