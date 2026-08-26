Gunnar Smári telur að þetta verði niðurstaðan á laugardag – 54% gegn 46%

Hinn reyndi fjölmiðlamaður Gunnar Smári Egilsson hefur opinberað spá sína fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag. Gunnar Smári telur að niðurstaðan verði 54% í aðra áttina en 46% í hina.
Gunnar Smári segir á Facebook:
„Ég ætla að spá því að nei-ið verði ofan á á laugardaginn. Ég byggi þessa spá á því að stjórnmálaumræða á Íslandi fer alltaf fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og það er frekar völlur nei-sins.“
Líka vegna þess að pólitísk umræða undanfarna áratuga hefur frekar snúist um ótta gagnvart einhverju (innflytjendum, rússum, verðbólgu, erlendum áhrifum o.s.frv.) og tilboð um að verja okkur fyrir ógninni frekar en að umræðan snúist um hvernig samfélag við viljum byggja saman; og nei-ið stendur sig betur varðandi óttann og varnirnar þar sem já-ið er eiginlega að fella varnir og treysta.“
Gunnar Smári segir að í þriðja lagi séu öflugustu kosningamaskínur landsins séu innan nei-liða og nefnir í því samhengi Valhöll og Framsókn.
„Það er því líklegra að nei-ið nái að smala sínu fólki á kjörstað og við sjáum það strax á mikilli þátttöku utan kjörfundar.“
Í færslu sinni segir Gunnar Smári að fyrirfram hefði hann talið að já-ið ætti auðveldara með að lokka til sín hina óákveðnu „þar sem já núna er næstum því kannski, þar sem endanlegt svar verður gefið í næstu þjóðaratkvæðagreiðslu“.
„En mér sýnist að nei-inu hafi tekist að sveigja umræðuna svo að verið sé að kjósa um aðild á laugardaginn. Og þá er nei-ið eiginlega betra kannski en já-ið, þeir sem eru ekki vissir kjósa óbreytt þekkt ástand en óvissa framtíð.“
Gunnar Smári segist ekki telja að öll þau sem hafa stigið fram og gefið upp hvað þau ætla að kjósa hafi teljandi áhrif.
„Ég held að það sé stórlega ofmetið. Ef ég væri á því að þetta hefði áhrif myndi ég halda að já-ið græddi á því hversu margt fólk hefur gefið sig fram sem nei-ara sem njóta einhvers trausts en miklu meira ótrausts. Ólafur Ragnar, Bjarni Ben, Hannes Hólmsteinn, Steingrímur J. og slíkir eru Íslandsmeistarar í vantrausti. Ef nei-ið hefði sótt fram af meiri hófsemd held ég að munurinn yrði meiri en hann er, því það er eitthvað við eðli þessa álitamáls sem ég myndi halda að væri 60% nei og 40% já. Ég spái hins vegar 54% nei og 46% já.“