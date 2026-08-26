Eiginkonan setti upp myndavélar og þá kom í ljós hvað eiginmaðurinn hafði gert við heimilishundinn

Bandarískur lögmaður á sextugsaldri gæti átt yfir sér þungan dóm eftir að hann var gómaður við að hafa mök við heimilishundinn. Eiginkona hans hafði sett upp myndbandsvélar á heimilinu.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Lögmaðurinn, hinn 56 ára Steven Swain, var handtekinn í Houston borg í Texas eftir að myndbandsupptaka sýndi hann hafa misnotað heimilishundinn kynferðislega. Atvikið átti sér stað þann 21. nóvember árið 2025.
Swain er eigandi lögmannsstofunnar The Swain Law Firm og hefur starfað í borginni í hartnær þrjá áratugi. Í maí síðastliðnum tilkynnti sendi eiginkona hans kvörtun inn til Dýravelferðarráðs Houston borgar og þá kom óhugnaðurinn í ljós.
„Komdu hingað Shipley“
Hjónin voru í framkvæmdum á heimilinu og hafði eiginkona hans sett upp öryggismyndavélar. En þegar hún skoðaði myndefni úr því sá hún ekki innbrotsþjóf heldur sinn heittelskaða hafa mök við litla svarta heimilishundinn Shipley.
Eins og sást á upptökunni hafði Steven legið í hjónarúminu og kallað á hvutta að koma til sín. „Komdu hingað Shipley,“ heyrðist hann kalla. Síðan þvingaði hann hundinn til þess að veita sér munnmök. Aðfarirnar stóðu yfir í næstum því eina og hálfa mínútu.
Í ljósi alvarleika málsins sendi Dýravelferðarráðið málið rakleiðis til lögreglunnar. Í skýrslutöku hjá lögreglunni sagðist eiginkona Steven ekki vitað hvert hún átti að leita. Hún var líka ekki fyrst alveg viss um að þetta væri eiginmaður hennar sem hefði misnotað hundinn.
Flutt út með hundinn
Steven var handtekinn og ákærður fyrir kynferðislegt dýraníð. Honum hefur verið sleppt út á 75 þúsund dollara tryggingu fram að réttarhöldum, það er 9 milljónum króna. Verði hann fundinn sekur gæti hann átt yfir sér þungan fangelsisdóm.
Eiginkona Steven sagðist ekki vita hvort þetta væri einangrað tilfelli eða hvort Steven hafi ítrekað verið að misnota Shipley. Henni fannst það þó líklegt að þetta hefði skeð oftar. Einnig hafði hún komist að því að Steven hefði keypt sér vændi í nokkur skipti. Hún er þegar búin að flytja út, sækja um skilnað og taka Shipley með sér.