Auðdís horfði hjálparvana á harmleikinn: „Þetta er án efa eitt það erfiðasta sem ég hef lent í“

Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður varð vitni að banaslysinu í Stuðlagili í fyrradag og var meðal þeirra fyrstu sem brugðust við þegar maður féll í Jökulsá á Dal.
Auðdís greinir frá þessu í færslu á Facebook og kallar eftir auknu öryggi og betri innviðum við Stuðlagil. Hún gagnrýnir að lítið hafi verið gert til að tryggja öryggi ferðamanna á svæðinu þrátt fyrir mikinn fjölda gesta og bendir á að þetta sé annað banaslysið þar á tveimur árum.
„Ég get ekki sagt að gærdagurinn hafi verið besti vinnudagur lífs míns,” segir Auðdís í færslunni sem birtist í gærkvöldi.
„Ég var nýmætt með minn hóp að ganga niður að nýja, fína útsýnispallinum við Stuðlagil Klausturselsmegin þegar við heyrum hróp og köll. Þá sé ég mann í ánni og átta mig á að ekki er allt með felldu. Ég hringi strax á Neyðarlínuna, hleyp með fram efri bökkunum til að meta aðstæður með lögregluna á línunni og reyni eftir bestu getu að halda þeim eins upplýstum og hægt var um aðstæður og ástand. Fólk út um allt byrjar að hlaupa til að reyna einhverskonar björgun en án árangurs. Þetta er án efa eitt það erfiðasta sem ég hef lent í - að horfa á manneskju deyja og geta ekkert gert í því.“
Auðdís bendir á að hún komi í Stuðlagil, oftast Klausturselsmegin, næstum því daglega með gesti. Nefnir hún að alltaf sé hún með í maganum að einhver verði sér að voða þarna. „Enda eru engar bjargir. Ekkert girt af, enginn björgunarhringur, lína eða neitt.“
Hún segir að ef Stuðlagil hefði fundist rétt hjá Reykjavík geti hún lofað því að innviðauppbygging hefði ekki tekið þessi 10 ár sem hafa liðið síðan Stuðlagil varð vinsælt. „Peningurinn nær ekki austur. Við höfum öll tekið eftir því,“ segir hún.
Hún veltir fyrir sér hvort einhver þurfi að deyja til að þeir sem bera ábyrgð vakni til lífsins.
„Ferðamálastofa segir núna að það sé spurning að fara að skoða að gera eitthvað þarna til þess að þetta gerist ekki aftur. En þetta var annað banaslysið á 2 árum. Af hverju þurfti þetta banaslys að gerast til að færi að skoða hlutina? Er það þannig sem þeir líta á hlutina? Minnst tvö banaslys til að skoða málin.“
Auðdís þakkar viðbragðsaðilum fyrir að vera snöggir á staðinn og hvetur fólk til að styrkja Björgunarsveitina Jökul sem mætti á aðeins nokkrum mínútum.
„Elsku fjölskylda, vinkonur og yfirmaður sem ég hef átt gott spjall við sem og starfsfólk lögreglunnar - takk fyrir ykkur og fyrir að grípa mig þegar á þurfti. Hugur minn er fastur hjá greyið vinahópnum hans sem þurfti að horfa upp á þetta gerast og gátu ekkert gert.“