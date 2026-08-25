Sonur þingmanns í haldi vegna harmleiksins í Salahverfinu

Maðurinn sem er grunaður um að hafa banað föður sínum í heimahúsi í Salahverfinu í lok júlí síðastliðnum er sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins. Maðurinn sem lést er Hilmar Oddur Gunnarsson, vörubifreiðastjóri og sjómaður frá Suðureyri, eiginmaður Lilju Rafneyjar. Greint er frá þessu á Vísi.
Lilja Rafney, sem er sjöundi þingmaður Norðvesturkjördæmis og formaður atvinnuveganefndar, greindi frá andláti Hilmars á Facebook daginn sem hann lést.
„Elsku Hilmar minn varð bráðkvaddur í nótt. Honum voru gefinn 6 ár eftir hjartaáfall og heilablóðfall. Það var dýrmætt fyrir okkur og hann að eiga þennan tíma saman áður en sorgin barði að dyrum. Guð blessi þig elsku Hilmar minn með þakklæti fyrir okkar 53 ár saman og 4 börn og 5 barnabörn. Ástin leiddi okkur saman ung og ég kveð þig með söknuði ástin mín,“ sagði Lilja Rafney.
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Hilmar Oddur fannst látinn sunnudaginn 26. júlí og var sonurinn handtekinn þriðjudaginn 28. júlí. Samkvæmt heimildum DV var sonurinn, sem er á fimmtugsaldri, vistaður í einangrun á Hólmsheiði. Sætir hann nú fjögurra vikna gæsluvarðhaldi. Hefur hann lengi átt við andleg veikindi að stríða.