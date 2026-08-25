Skutlarinn verður ákærður fyrir árás á Hauk –„Hentu mér inn í klefa eftir þetta höfuðhögg og létu mig dúsa þar í hálfan sólarhing“

„Það er skandall að þetta hafi þurft að taka rúm þrjú ár vegna trega lögreglunnar og ákæruvaldsins til að gefa út ákæru á manninn. Þetta var sérstaklega hættuleg líkamsárás með barefli, þar sem refsiramminn er 16 ára fangelsi. Það er með ólíkindum að lögreglan og síðan saksóknari hafi ákveðið að fella málið niður,“ segir Haukur Ægir Hauksson í samtali við DV, en ríkissaksóknari hefur fellt niður ákvörðun héraðssaksóknara um að ákæra ekki Mohamad Weti, sýrlenskan skutlara, fyrir líkamsárás á Hauk, og gert héraðssaksóknara að gefa út ákæru á Mohamad í málinu.
Haukur var vorið 2025 sakfelldur fyrir líkamsárás á skutlarann en til átaka kom á milli mannanna í mars árið 2023, í kjölfar þess að Mohamad braut kynferðislega gegn dóttur þáverandi kærustu Hauks. Mohamad var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn stúlkunni og var dæmdur í 10 mánaða fangelsi, en hann hefur fleiri brot að baki.
Sjá einnig: Dómur fallinn yfir Hauki Ægi – Ákærður fyrir manndrápstilraun gegn sýrlenskum skutlara sem braut gegn dóttur kærustu hans
Mohamad var gefið að sök að hafa barið Hauk í höfuðið með tréspýtu en héraðssaksóknari ákvað að falla frá saksókn í málinu þar sem ekki var talið að sakfelling myndi auka við refsingu hans vegna brotsins gegn stúlkunni. Oddgeir Einarsson lögmaður kærði þá ákvörðun til ríkissaksóknara, fyrir hönd Hauks, í lok maí og ríkissaksóknari hefur núna fellt ákvörðunina úr gildi.
Ríkissaksóknari bendir á í ákvörðun sinni að meint brot Mohamads gegn Hauki falli undir 218 gr. almennra hegningarlaga sem varðar sérstaklega hættulega líkamsárár þar sem refsiramminn er 16 ára fangelsi. Hann er ósammála þeirri lagatúlkun héraðssaksóknara í málinu og telur að brotið gæti leitt til refsihækkunar yfir Mohamad. Í erindi ríkissaksóknara segir:
„Í ljósi alvarleika þeirrar háttsemi sem kærða er gefið að sök og með hliðsjón af þyngd refsingar í sambærilegum málum auk þess sem að framan er rakið um sakaferil kærða og ítrekunaráhrif getur ríkissaksóknari ekki tekið undir mat héraðssaksóknara að það sé ólíklegt að kærða verði gerð frekari refsing. Telur ríkissaksóknari að komi til sakfellingar í málinu muni það leiða til frekari refsingar fyrir kærða.“
Er því ákvörðun héraðssaksóknara um að falla frá saksókn í málinu felld úr gildi og lagt fyrir embættið að gefa út ákæru gegn skutlaranum.
Haukur er að vonum sáttur við þessa niðurstöðu en afar ósáttur við feril málsins í heild. Hann rifjar upp að er hann var handtekinn eftir að mönnunum lenti saman var hann með greinilega áverka eftir árás hans:
„Þeir hentu mér inn í klefa eftir þetta höfuðhögg og létu mig dúsa þar í hálfan sólarhring,“ segir hann.