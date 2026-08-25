Simmi Vill varpar sprengju inn í Nei-hreyfinguna: „Mér fannst það gaaaalið “

Athafna- og fjölmiðlamaðurinn Sigmar Vilhjálmsson, Simmi Vill, segir að það slái sig illa að fá ekki að sjá samning um aðild Íslands að Evrópusambandinu, hann sé mikill sjálfstæðissinni en það þurfi að útkljá málið með því að sjá samning líkt og gert var í Icesave, þar sem hann barðist gegn Icesave og orkupakkanum þá má segja að hann varpi sprengju inn í Nei-hreyfinguna.
Simmi fer ítarlega yfir afstöðu sína til þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst í myndbandi á Instagram. Átti hann gott samtal við syni sína um málið og hafa þeir ýmsar skoðanir á þessu sem sé flott, þá séu bræður hans beggja vegna fylkinga í þessu máli.
„Ég er á því að fólk eigi að kjósa samkvæmt skoðun sinni í þessum kosningum og það sem hefur einna helst böggað mig í þessari umræðu er hvað fólk er orðið heitt og orðljótt og sleggjudómarnir eru miklir því að þetta er mál sem að við eigum að fjalla um, við eigum að fjalla um hvernig samfélag við eigum að búa í,“ segir Simmi.
Barðist gegn orkupakkanum
Fer hann yfir bakgrunn sinn í málum sem við koma Evrópusambandinu.
„Ég var í hópnum Orkan okkar, ég fór meira að segja í viðtöl á Sprengisandi og mætti það Guðlaugi Þór [Þórðarsyni] sem var þá utanríkisráðherra sem var að innleiða þennan orkupakka frá Evrópusambandinu og mér fannst það gaaaalið, galið,“ segir hann.
„Við eigum hérna orku sem var byggð upp af okkur Íslendingum, öfum, langöfum og það að fara að búa til eitthvað einkafyrirtæki til að dreifa orku á Íslandi í nafni einhverrar samkeppni sem yrði aldrei samkeppni yrði bara til að hækka orkureikninga okkar Íslendinga. Og hvað kemur í ljós, orkureikningar hafa hækkað.“
Hann sé enginn Evrópusinni. „Ég var talsmaður kjúklinga-, svína- og eggjabænda og kom í veg fyrir að Kristján Þór Júlíusson sjálfstæðismaður flytti hingað inn 600 tonn af svínasíðum utan tollkvóta sem hefði komið íslenskum bændum illa og ég barðist gegn því.“
Setja ansi mikla peninga í að berjast gegn samningi
Simmi segir að oftast hafi honum fundist Evrópusambandið vera embættismannakerfi sem að hægir á hlutum en það hafi þó klárlega kosti. Ísland þurfi að eiga samráð við aðrar þjóðir, við séum ekki nógu sterk til að geta staðið af okkur allar breytingar sem eiga sér stað í heiminum.
„Stóra atriðið þegar ég er búinn að horfa á málið frá öllum hliðum og hlusta á rök manna frá bæði já og nei, þá verð ég að segja að mér finnst Nei-arar, sem hafa komið fram og rætt þessi mál, ekki hafa teiknað upp neina draumastöðu að vera utan Evrópusambandsins. Þeir eru bara búnir að eyða sinni orku, sínum tíma og sínum peningum, því það er búið að segja ansi mikla peninga í að berjast gegn því að við fáum að skoða samning,“ segir hann.
„Það að tala niður hluti í Evrópusambandinu á sama tíma og þetta eru mikilvægustu viðskiptavinir okkar í gegnum EES samninginn finnst mér rosa sérstakur málflutningur. Ég get ekki orða bundist í rauninni, að tala niður stærsta viðskiptavin íslensku þjóðarinnar, sem er Evrópusambandið í gegnum EES-samninginn, það skil ég ekki.“
„Það er kjarninn í þessum kosningum“
Hann segir herferð Áfram Ísland slá sig illa. „Ég skil heldur ekki af hverju menn eru að setja tugi milljóna í herferð til þess að við förum í vegferð að við fáum að ræða möguleika okkar að fara þarna inn. Það er verið að setja peninga og kraft til að segja við mig; ekki kynna þér þetta mál, þú þarft bara að hlusta á okkur og við ætlum að setja fullt af peningum í að þú þarft ekki að kynna þér málið,“ segir hann.
„Það slær mig illa. Ég er það mikill Sjálfstæðismaður að ég á erfitt með það, ég er það mikill sjálfstæðissinni, ég er klárlega Íslendingur og elska allt sem íslenskt er, ég vil ekki láta neinn segja mér hvað ég má kynna mér og hvað ekki. Það er kjarninn í þessum kosningum sem eru framundan. Kjarninn í þessu er að við erum ekki að kjósa um að fara inn. Við erum að kjósa um það að sjá hvað það myndi þýða að fara inn. Öll umræðan núna um hvað verður, hvað ef og hvernig. Þetta er bara algjör tímaeyðsla í sjálfu sér.“
Getur lokið pólitískum ferli Þorgerðar Katrínar og Kristrúnar
Líkir hann þessu við Icesave, sem hann var á móti frá fyrstu mínútu.
„Við þurftum að fá samning til að sjá um hvað það snerist. Við þurftum að skoða hann og þegar við sjáum hann þá getum við sagt; þetta er ekki í lagi, þetta er ekki í lagi og þetta er ekki í lagi, út með þetta. Þannig að það að segja nei, án þess að vita hvað við erum að segja nei við finnst mér ótrúlega sérstakt.“
Skilur hann ekki hvernig viðskiptamenn vilji hafna einhverju sem þeir vita ekki og vilji fækka valmöguleikunum með því að kjósa nei.
„Það er annar mjög stór punktur í þessu öllu saman, ef við segjum nei, þá er enn þá Evrópuumræðan í gangi. Vonin um að fara inn verður enn sterk og þetta verður ennþá eitthvað deilumál, ef að þetta er rétt sem stjórnarandstöðuþingmenn segja að þetta er allt ömurlegt þá mun það koma í ljós á næstu tveimur árum. Þá kemur það í ljós að Þorgerður Katrín [Gunnarsdóttir], hennar pólitíski ferill er farinn, trúverðugleikinn algjörlega farinn. Það á líka við um Kristrúnu Frostadóttur og allt sem þær segja núna er bara rangt, það kemur í ljós og þar með er það útkljáð,“ segir hann.
„Það eru rosalega fá rök sem ég hef heyrt sem meika sens í mínum kolli í því að segja nei, því við erum ekki að skuldbinda okkur til að ganga inn í Evrópusambandið. Það er lykilatriði.“