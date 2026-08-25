Silja Sóley ómyrk í máli eftir uppsagnirnar - Vinnubrögðin minni á skjalafals og haustið verði hryllilegt

Silja Sóley Birgisdóttir borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins gagnrýnir harðlega breytingar meirihluta borgarstjórnar, á stjórnskipulagi Reykjavíkurborgar, sem samþykktar voru á sérstökum aukafundi borgarráðs í dag. Hluti af þessum breytingum felur í sér að 86 starfsmönnum borgarinnar er sagt upp en 32 af þeim fá boð um ný eða breytt störf. Segir hún vinnubrögð meirihlutans að hluta til minna á skjalafals og spáir því að haustið sem í hönd fer verði afar erfitt á vinnumarkaði.
Silja Sóley gagnrýndi breytingarnar með bókun á fundi borgarráðs þar sem hún situr sem áheyrnarfulltrúi en í ítarlegum Facebook-pisti fer hún dýpra í gagnrýnina.
Silja Sóley skrifar:
„Fyrst verð ég að benda á mikilvægi þessarar tímasetningar þar sem málið var afgreitt hratt og í miklum trúnaði. Venjulega þegar mál eru afgreidd í ágreiningi rata þau upp til borgarstjórnar en í dag var síðasti dagurinn sem borgarráð hefur fullnaðarafgreiðsluheimild vegna sumarfrís og takmarkast þar með lýðræðisleg umræða um jafn stóra skipulagsbreytingu sem þessa.“
Hún segir að meirihlutinn þjóti af stað í nafni strax, strax, strax en það sé gífurlega mikilvægt að stíga varlega til jarðar þegar fara eigi í jafn stórar breytingar:
„Þetta er þjónusta til okkar viðkvæmustu hópa í samfélaginu og við höfum ekki efni á því að þjónustan til þeirra skerðist eða sé óaðgengileg. Ég spái því að með þessum breytingum munu færri nýta þjónustu borgarinnar ef breytingunum er hvorki mætt með mótvægisaðgerðum né átaksverkefnum.“
Segist Silja Sóley þess fullviss að við jafn umfangsmiklar breytingar þar sem starfsfólkið sem eftir verði færist á milli starfsstöðva og þurfi að vinna í nýjum teymum verði rof á þjónustunni.
Dökk
Segir Silja Sóley að þessar aðgerðir bætist ofan á verðhækkanir meirihlutans á heitum máltíðum fyrir lífeyrisþega:
„Þegar litið er til þeirra aðgerða sem meirihlutinn hefur tekið fram að þessu er að myndast afar dökk mynd. Ekki hefur verið gætt að gjaldskrárhækkunum með máltíðarverðum lífeyrisþega sem ýtir undir verðbólgu. Fjöldi uppsagna stuðlar að auknu atvinnuleysi en nú þegar er búið að segja upp öllum upplýsingafulltrúum, fjölda starfsfólks á hverfismiðstöðvum og frístundamiðstöðum auk fjöldauppsagna skólaliða með útvistun ræstinga. Forsendur kjarasamninga eru brostnar og allt stefnir í hryllilegt haust.“
Spáir Silja Sóley frekari gjaldskrárhækkunumm þjónustuskerðingu og uppsögnum af hálfu meirihlutans.
Gagnrýnir hún að lokum harðlega vinnubrögð við dreifingu svo jafnréttisskimunar vegna uppsagnanna:
„Að lokum verð ég að benda á það að spurt var um hvort jafnréttismat hafi verið gert fyrir tillöguna og svo var ekki (sem má sjá í bókun Samfylkingarinnar) og málið var afgreitt án hennar. Síðan berst okkur jafnréttismat í dag eftir fund sem er látinn fylgja með fundargerð. Þar kemur fram að breytingin muni ekki hafa áhrif á neinn sérstakan markhóp og að ekki sé þörf á jafnréttismati. Það að leggja fram jafnréttismat eftir afgreiðslu og hún orðuð eins og hún sé fylgiskjal með tillögu eru afskaplega slæm vinnubrögð og minnir á skjalafals.“