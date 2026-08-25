Setja spurningamerki við uppsagnirnar hjá borginni: „Besta leiðin til þess að moka skattfé í einkavasa“

Borgarráð fundaði í morgun um uppsagnir og skipulagsbreytingar á tveimur sérsviðum innan borgarinnar, samkvæmt heimildum Vísis snúast skipulagsbreytingarnar meðal annars að svæðismiðstöðvum Reykjavíkurborgar þar sem meðal annars er veittur stuðningur við börn, ungmenni, fjölskyldur, aldraða og fatlaða. Búist er við að fundargerð borgarráðs verði birt síðar í dag. Heimildir Mbl segja að á sjötta tug starfsmanna muni missa vinnuna og að sparnaðurinn verði upp á um 900 milljónir á ári.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir í skilaboðum til Vísis að unnið sé að skipulagsbreytingum:
„Þetta er erfiður dagur og ferlinu er ekki lokið. Við leggjum áherslu á að ræða fyrst við það starfsfólk sem breytingarnar snerta. Við munum senda út tilkynningu síðar í dag þegar við höfum upplýst starfsfólk okkar.“
Fram kom í kvöldfréttum RÚV að búið sé að segja upp hópi skólaliða í grunnskólum borgarinnar og að þrifaverkefnum verði útvistað til einkaaðila. Kári Sigurðsson, formaður stéttarfélagsins Sameykis, sagði við Vísi að vinna við útboðið á þrifunum hefði hafist í tíð síðasta meirihluta.
Fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason varpaði fram eftirfarandi spurningu á Facebook: „Er þetta ekki nokkuð dæmigert fyrir hagræðingu - reka skúringafólkið?“ og upp hófust miklar umræður þar sem sett er spurningamerki við aðgerðir borgarinnar.
Gunnar Axel Axelsson, fyrrverandi bæjarstjóri í Vogum, segir þetta mjög skrítið þar sem engar tillögur hafi komið fram um hagræðingu í borgarstjórninni.
„Þar eru borgarfulltrúar með margfalt hærri grunnlaun en kollegar þeirra á hinum Norðurlöndunum, þ.m.t. í höfuðborgum sem eru mun stærri en Reykjavík. Að meðtöldum greiðslum fyrir setu í stjórnum fyrirtækja í eigu borgarinnar má áætla að heildarlaunakostnaður kjörinna fulltrúa hafi verið vel yfir 1 milljarði króna hjá Reykjavíkurborg á síðasta ári.“
Pétur Maack, formaður Sálfræðingafélagsins, tekur í sama streng.
„Formaður Eflingar fær máske tækifæri til að spyrja borgarstjóra út í þessar aðgerðir á fundi nei-hreyfingarinnar í vikunni,“ segir Pétur bætir við. „Það er mjög óeðlilegt að borgarfulltrúar hafi haldið launum fyrir stjórnarsetu í fyrirtækjum og stofnunum í almannaeigu eftir að starf borgarfulltrúa var gert að fullu starfi og launin hækkuð rausnarlega.“
Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambandsins, segir að þetta sé svakalegt:
„Mér finnst þetta svakalegt. Skólaliðar hafa greinilega verið vel nýttir starfsmenn, fólk sem vann við að sinna börnum en þreif þess á utan. Að fækka þeim til að fá inn eitthvað fólk sem einhver annar ber ábyrgð á, bara til að þrífa getur ekki verið góð ráðstöfun eða hagræðing. Eina sem þetta mun skila er verri þjónusta við börnin og fólk, sem kannski aldrei ætti að fá vinnu í skólum, er sent þangað í þrif.“
Fjölmiðlamaðurinn Gunnar Smári Egilsson segir einfaldlega:
„Þetta er meginhlutverk Sjálfstæðisflokksins, að reka opinbera starfsmenn og neyða þá til að vinna fyrir fjölskyldu Bjarna Ben.“
Björn Leví Gunnarsson, fyrrum þingmaður Pírata, tekur í sama streng:
„Besta leiðin til þess að moka skattfé í einkavasa.“