Segir uppsagnirnar hjá borginni keyrðar í gegn með ólýðræðislegum hætti

Stefán Pálsson varaborgarfulltrúi Vinstrisins segir það ólýðræðislegt af hálfu meirihlutans í borginni að boða til auka borgarráðsfundar í dag, á meðan sumarleyfi borgarstjórnar stendur, til að samþykkja fjölda uppsagna á starfsfólki borgarinnar. Segir Stefán ljóst að með þessari aðferðafræði sé ekki verið að fylgja anda sveitarstjórnarlaga.
Stefán skrifar um þetta í nýjum pistli á Facebook:
„Samkvæmt sveitarstjórnarlögum þá framselur borgarstjórn vald sitt til borgarráðs þann hluta ársins sem hún er í sumarfríi. Þetta er til þess að unnt sé að taka ýmsar ákvarðanir sem þola illa bið. Það er hins vegar vægast sagt ekki í anda laganna að boða til skyndilegs aukafundar í borgarráði til að keyra í gegn umfangsmiklar kerfisbreytingar í lok ágúst - í því skyni að ná að klára þær áður en borgarstjórn nær að koma aftur saman.“
Samkvæmt fundadagatali á vef Reykjavíkurborgar á næsti borgarstjórnarfundur að vera 8. september næstkomandi.
Stefán segir þessa framgöngu meirihlutans í borginni ekkert sérstaklega lýðræðislega:
„Borgarstjórn er málstofa sem fram fer fyrir opnum tjöldum og með þátttöku allra kjörinna fulltrúa, en borgarráðsfundir eru lokaðir og trúnaður ríkir um flest það sem þar er sagt. Þessi afgreiðsla fær því falleinkunn út frá lýðræðissjónarmiðum einum og sér og þá eigum við enn eftir að ræða innihaldið!“