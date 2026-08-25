Segir framsetningu meirihlutans óheiðarlega - „Neita að sitja undir því“

Alexandra Briem, fyrrverandi borgarfulltrúi Pírata, telur skýringar meirihlutans í borgarstjórn á uppsögnum skólaliða óheiðarlegar en borgarstjóri og fleiri úr meirihlutanum hafa í dag vísað til þess að uppsagnir skólaliða séu afleiðingar af verkum fyrri meirihluta.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri ræddi í dag við mbl.is þar sem hún vísaði til þess að innkaupa- og framkvæmdaráð borgarinnar hafi samþykkt í júlí að taka tilboði tveggja ræstingarfyrirtækja í ræstingar í 19 grunnskólum Reykjavíkurborgar. Vegna þessa hafi nokkrum skólaliðum verið sagt upp störfum skv. ákvörðun skólastjóra viðkomandi skóla.
„Þetta er ekki hluti af hagræðingaraðgerðum meirihlutans heldur afleiðing af þessu útboði sem farið var í í tíð fimm flokka meirihlutans á síðasta kjörtímabili,“ sagði Hildur.
Tilkynnt var í dag að borgarráð hefði samþykkti að segja upp 86 starfsmönnum á skóla- og frístundasviði borgarinnar. 32 fá boð um ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Um er að ræða hagræðingaraðgerðir en Hildur segir að uppsagnir skólaliða falli ekki þarna undir, en þær uppsagnir hafa harðlega verið gagnrýndar.
Fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason skrifaði stutta færslu um uppsagnirnar og spurði hvort það væri ekki nokkuð dæmigert fyrir hagræðingu að reka skúringafólk. Margrét Rós Sigurjónsdóttir, varaborgarfulltrúi Viðreisnar, svarar Agli og bendir á að gamli meirihlutinn eigi málið skuldlaust.
Alexandra Briem svarar Margréti og sakar hana um óheiðarlega framsetningu.
„Við tókum enga ákvörðun um að segja upp skólaliðum, eina ákvörðunin sem þið hafið verið að vísa í er að við héldum áfram að bjóða út ræstingar í stað þess að innvista þeim. (lokaákvörðun um að taka útboðinu var meira að segja frestað fram yfir kosningar). Við bættum að auki mjög við framlög til grunnskólanna í gegnum nýtt rekstrarlíkan, sem er gegnsærra og fyrirsjáanlegra og kemur í veg fyrir að þeir séu reknir með halla ár eftir ár, og þar hafa skólastjórnendur töluvert sjálfsvald yfir hvernig þeir nýta peningana.“
Mögulega hafi skólastjórnendur ekki talið sig hafa svigrúm til að halda stöðugildum skólaliða en væntanlega hafi þeir þó athugað hvort nýr meirihluti hafi ætlað að veita slíkt svigrúm og þá væntanlega fengið neikvætt svar.
„Ég svo sem veit ekki, en ég veit að ég tók enga ákvörðun um fjöldauppsögn á skólaliðum og neita að sitja undir því.“