Óvenjulegt útkall: „Ekki mál fyrir lögreglu“

Alls voru 59 mál skráð í kerfum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Tveir gista fangageymslur lögreglu.
Í umdæmi lögreglustöðvar 1, sem sinnir meðal annars miðborginni, óskaði leigusali eftir aðstoð lögreglu vegna leigutaka hans sem væri til vandræða.
„Þegar lögregla kom á vettvang reyndist leigutakinn vera sofandi inni hjá sér og vildi leigusalinn að lögregla myndi aðstoða leigutakann um að leita sér læknisaðstoðar vegna áfengissýki. Ekki mál fyrir lögreglu,“ segir í skeyti lögreglu í morgunsárið.
Þá óskaði strætisvagnabílstjóri eftir aðstoð lögreglu vegna ógnandi manns um borð í vagninum.
„Sá hafi verið víðáttuölvaður með kjaft og leiðindi. Hann hafi reynt að kýla einn farþega í vagninum og hella bjór yfir annan. Maðurinn var handtekinn þegar lögregla kom á vettvang og við öryggisleit fundust meint fíkniefni í smelluláspokum sem hann var með á sér. Vistaður í klefa.“
Lögregla veitti svo ökumanni stutta eftirför sem neitaði að nema staðar þegar lögregla gaf honum merki. Hann stöðvaði loks við lögreglustöðina á Hverfisgötu.
„Hann hafði ekið yfir hámarkshraða og ekið gegn nokkrum rauðum umferðarljósum með lögregluna á eftir sér. Ökumaðurinn var handtekinn og fluttur á lögreglustöðina skammt frá. Munnvatnssýni ökumannsins gaf jákvæða niðurstöðu fyrir fíkniefnum og fór að hann var vistaður í klefa í þágu rannsóknar málsins.“
Í umdæmi lögreglustöðvar 2 var ökumaður stöðvaður eftir að hafa mælst á 157 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er 80 kílómetrar á klukkustund. Hann var sviptur ökuréttindum á staðnum og á yfir höfði sér háa sekt.
Í umdæmi lögreglustöðvar 3 var ökumaður stöðvaður í umferðinni. Maðurinn, sem er af erlendu bergi brotinn, reyndist vera sviptur ökuréttindum í sínu heimalandi. Þá reyndist munnvatnssýni einnig jákvætt á fíkniefni. Hann var handtekinn en látinn laus að blóðsýnatöku lokinni.
Í umdæmi lögreglustöðvar 4 var svo tilkynnt um ökumann á skellinöðru sem ók mjög óvarlega og glæfralega, meðal annars öfugu megin á götunni.
„Lögregla hafði uppi á ökumanninum sem ók sýnilega greitt miðað við aðra umferð, ítrekað yfir á ranga akrein og upp á gangstéttir. Hann á yfir höfði sér sekt vegna aksturslagsins.“