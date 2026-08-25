Nauðgun á Akureyri: „Ég var ekki að spyrja þig hvað þú vilt gera, ég var að segja þér hvað þú átt að gera“

Björn Ingi Helgason hefur verið dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi fyrir hrottalega nauðgun sem hann framdi í heimahúsi á Akureyri í apríl árið 2024. Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Norðurlands eystra þann 8. júlí sl. en var birtur á vefsíðu dómstóla í dag.
Samkvæmt ákæru var Birni gert að sök að hafa skömmu fyrir og eftir miðnætti laugardaginn 13. apríl árið 2024, í íbúð fjölbýlishúss á Akureyri, með ofbeldi og ólögmætri nauðung haft önnur kynferðismök við brotaþola en samræði, án hennar samþykkis. Meðal annars hafi hann þvingað brotaþola til munnmaka, stungið fingri í leggöng hennar og reynt að þröngva getnaðarlim sínum þar inn. Eins hafi hann tekið brotaþola kverkataki, slegið hana, klipið og bitið. Hlaut brotaþoli marbletti, bólgu, rispur, hárlos og eymsli af ofbeldinu.
Björn og brotaþoli þekktust aðeins fyrir og höfðu mælt sér mót þetta kvöld í gegnum Snapchat. Þau fóru saman í partí og þaðan niður í bæ þar sem þau létu vel hvort að öðru, þá með samþykki beggja. Síðan fóru þau heim til brotaþola sem veitti Birni þar munnmök, með samþykki. Síðan hafi Björn orðið harkalegur og virt það að vettugi þegar hún bað hann að hætta. Eftir ofbeldið sem lýst er hér að framan hafi brotaþoli farið inn á bað og hringt í vin sem svo hringdi í lögreglu. Björn var enn á heimili brotaþola þegar hann var handtekinn.
Brotaþoli var í miklu áfalli þegar hún kom á sjúkrahús til skoðunar. Hún ofandaði, grét og var í miklu uppnámi. Hún er enn í dag í áfallameðferð hjá sálfræðingi á dag- og göngudeild geðdeildar og glímir við mikil og alvarleg einkenni áfallastreituröskunar.
Björn neitaði sök í málinu og sagðist ekki muna vel eftir umræddu kvöldi. Hann hafi drukkið sig til óminnis og vaknað í fangaklefa. Sagðist hann ekki hafa nokkurn áhuga á kynlífi nema með samþykki. Lýsti hann því þó hjá lögreglu að það væri hluti af kynlífi að rífa í hár kvenna „ef þú spyrð einhverja gellu, þá er það það fyrsta sem þær vilja í kynlífi, það er rétt“ og eins sagðist Björn alltaf bíta hjásvæfur í vörina í kynlífi enda sé það „numer uno hlutur sem fólk gerir í kynlífi“ til að búa til smá „sexual tension“.
Hafði brotaþoli lýst því að eftir að kynferðisleg samþykki höfðust með samþykki beggja hafi hún ákveðið að hún vildi ekki meira. Þá hafi Björn sagt: „Ég var ekki að spyrja þig hvað þú vilt gera, ég var að segja þér hvað þú átt að gera.“ Síðan hafi hann brotið gegn henni og ekki hætt því þó að hún hágréti. Þvert á móti hafi hann lýst því að finnast hún aðlaðandi svona grátandi. Brotaþoli sagðist enn óttast Björn enda hefðu vinir hans hringt í vin hennar, vitni í málinu, og boðið honum pening fyrir að hætta við að segja sitt.
Að sögn lögreglumanns sem kom á vettvang brotsins var ákærði þar í mjög annarlegu ástandi og brotaþoli í miklu uppnámi. Ekkert gekk lögreglunni að fá Björn til að vísa á fötin sín svo á endanum var honum pakkað vel í teppi og hann þannig fluttur í fangaklefa.
Dómari tók fram að þar sem ákærði hefði engar minningar frá því sem átti sér stað væri brotaþoli einn til frásagnar um það sem gerðist. Frásögn brotaþola hefði að langmestu verið á sama veg hjá lögreglu, á neyðarmóttöku, hjá sérfræðingum og fyrir dómi. Óverulegt ósamræmi í framburði gæti ekki rýrt trúverðugleika brotaþola sem hafi verið einlægur, ýkjulaus og sannfærandi.
Björn var því sakfelldur samkvæmt ákæru. Við ákvörðun refsingar var horft til þess að Björn hafði árið 2022 hlotið dóm fyrir líkamsárás og svo árið 2025 fyrir eignaspjöll. Eins var horft til þess að brot Björns ollu margvíslegum áverkum á brotaþola og höfðu alvarleg áhrif á andlega heilsu hennar. Hæfileg refsing væri því fangelsi í tvö ár og sex mánuði. Eins þarf Björn að greiða brotaþola 2 milljónir í miskabætur.