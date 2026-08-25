Kolsvört skýrsla um fjárhag Hveragerðisbæjar – Á aðeins 100 þúsund krónur á bók

Nýtt árshlutauppgjör Hveragerðisbæjar sýnir kolsvarta fjárhagsstöðu bæjarins. Lausafjárstaðan er aðeins 100 þúsund krónur og hefur bærinn þurft að reiða sig á yfirdráttarheimildir.
Þetta kom fram á fundi bæjarráðs þann 20. ágúst. Það er í bókun nýs meirihluta Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sem létu KPMG gera árshlutauppgjör fyrir tímabilið 1. janúar til 31. maí þessa árs.
100 þúsund króna lausafjárstaða
Í bókuninni segir að í uppgjörinu sé dregin upp krefjandi mynd af rekstri sveitarfélagsins á fyrstu mánuðum ársins og þeim forsendum sem liggja að baki gildandi fjárhagsáætlun. En á þeim tíma var Framsóknarflokkurinn í meirihluta ásamt bæjarmálafélaginu Okkar Hveragerði.
Telur meirihlutinn afar mikilvægt að árshlutauppgjörið verði nýtt sem grundvöllur að heildstæðu mati sveitarfélagsins og þeim forsendum sem liggja að baki fjárhagsáætlun.
„Við lok tímabilsins nam lausafjárstaða sveitarfélagsins aðeins um 100 þúsund krónum og hefur sveitarfélagið þegar þurft að nýta yfirdráttarheimildir til að tryggja eðlilegt sjóðstreymi,“ segir í bókuninni. „Notkun yfirdráttarheimilda hefur jafnframt verið meiri á þessu tímabili en á sambærilegu tímabili undanfarin ár sem undirstrikar þá þröngu lausafjárstöðu sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir.“
Tekjurnar brustu
Samkvæmt uppgjörinu hefur launakostnaður og annar rekstrarkostnaður þróast umfram áætlanir. Þó að útsvar, fasteignaskattar og framlag úr Jöfnunasjóði hafi verið meiri en búist var við þá eru forsendur fjárhagsáætlunarinnar engu að síður brostnar. Vegi þar þyngst að tekjur af gatnagerðargjöldum, byggingarréttargjöldum og aðrar uppbyggingartekjur hafa verið langt undir áætluninni.
„Fjárhagsáætlun ársins byggði að verulegu leyti á þeim forsendum að um milljarður króna myndi skila sér á árinu í formi tekna sem tengjast uppbyggingu nýrra svæða og framkvæmda. Raunveruleg innheimta þessara tekna hefur hins vegar verið óveruleg hingað til og ljóst er að stór hluti þeirra muni ekki skila sér á þeim tíma eða í því umfangi sem áætlanir gerðu ráð fyrir,“ segir í bókuninni.
Fresta framkvæmdum
Þá er nefnt að bærinn hafi engu að síður unnið eftir fjárhagsáætluninni og staðið í umfangsmiklum fjárfestingum og framkvæmdum. Ekki hafi verið brugðist við en það sé nauðsynlegt að gera núna. Það er forgangsraða fjárfestingum og meta tímasetningar verkefna út frá fjárhagsstöðu Hveragerðisbæjar. Tryggja þurfi að tekjur sveitarfélagsins nýtist til að veita lögbundna þjónustu og standa undir skuldbindingum. Nauðsynlegar framkvæmdir megi hins vegar ekki festa, svo sem viðbyggingu við íþróttahús bæjarins.
„Þrátt fyrir þær áskoranir sem uppgjörið dregur fram er talið að staðan sé viðráðanleg ef gripið verður tímanlega til markvissra aðgerða. Lykilaðgerð er að sækja tekjur þar sem kostur er. Framundan er vinna við endurskoðun fjárhagsáætlunar, fjárfestingaáætlunar og á lausafjárstöðu sveitarfélagsins með það að markmiði að tryggja traustan og sjálfbæran rekstrargrundvöll til framtíðar,“ segir að lokum.