Jarðskjálftahrina á Reykjaneshrygg – Stærsti skjálftinn 4,1

Jarðskjálftahrina hófst klukkan 03:38 í nótt um 26 kílómetra VSV við Eldey á Reykjaneshrygg. Stærsti skjálftinn í hrinunni mældist 4,1 að stærð.
Í tilkynningu sem náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands sendi frá sér á áttunda tímanum í morgun kemur fram að tæplega 100 skjálftar hafi mælst í hrinunni og voru sumir skjálftarnir um og yfir 3 að stærð.
Síðast varð skjálfti stærri en 4 á þessum slóðum þann 23. mars síðastliðinn og í byrjun febrúar var kröftug hrina á svæðinu,
Jarðskjálftahrinan er á Norð-Atlantshafshryggnum og hluti af flekahreyfingum þar og eru jarðskjálftahrinur því algengar á þessum slóðum.