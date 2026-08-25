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Jarðskjálftahrina á Reykjaneshrygg – Stærsti skjálftinn 4,1

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 25. ágúst 2026 07:12
Mynd/skjalftar.is

Jarðskjálftahrina hófst klukkan 03:38 í nótt um 26 kílómetra VSV við Eldey á Reykjaneshrygg. Stærsti skjálftinn í hrinunni mældist 4,1 að stærð.

Í tilkynningu sem náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands sendi frá sér á áttunda tímanum í morgun kemur fram að tæplega 100 skjálftar hafi mælst í hrinunni og voru sumir skjálftarnir um og yfir 3 að stærð.

Síðast varð skjálfti stærri en 4 á þessum slóðum þann 23. mars síðastliðinn og í byrjun febrúar var kröftug hrina á svæðinu, 

Jarðskjálftahrinan er á Norð-Atlantshafshryggnum og hluti af flekahreyfingum þar og eru jarðskjálftahrinur því algengar á þessum slóðum.


 

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