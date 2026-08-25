Hvítan í augum Trump sögð vísbending um mikla lyfjanotkun – „Þetta eru merki um heilabilun“

Nýlegar myndir af Donald Trump Bandaríkjaforseta sýna að hvítan í augunum er nánast horfin. Sérfræðingur í meðferð aldraðra segir þetta merki um mikla lyfjanotkun og merki eru um að hann sé kominn með heilabilun.
Eins og kemur fram í umfjöllun blaðsins The Daily Star þá hafa birst nýlegar ljósmyndir af Donald Trump sem segja mikla sögu um ört hrakandi heilsu hans. Hvítan í augunum er lítil sem er að sögn öldrunarsjúkraþjálfarans Adam James merki notkun örvandi lyfja.
Erfitt með að halda sér vakandi
Eins og greint hefur verið frá að undanförnu þá hefur Trump átt erfitt með að halda sér vakandi. Dottar hann á óviðeigandi tímum, svo sem á blaðamannafundum og í jarðarförum.
Nýlegar myndir af fundi með heilbrigðisráðherranum Robert F. Kennedy Jr. sýna að hvítan í augunum er aðeins í hornum auga hans, eiginlega undir augnlokunum.
Einkenni vitglapa
Að sögn James þá ber Trump merki um heilabilun og síðdegisróa, það er að hann eigi erfitt með að halda sér vakandi.
„Hvítan í augum hans er horfin vegna þess að hann er út úr lyfjaður á einhverjum örvandi lyfjum – Adderall eða Provigil, hver veit,“ segir James í færslu á Instagram. „Klínískt séð eru þetta allt einkenni vitglapa. Hann er að dvína. Heilinn hans er að aftengjast dæmigerðum svefn og vökutíma dags og nætur vegna þess að partur heilans sem kallast suprachiasma (sem stjórnar tímasveiflum líkamans) er að rýrna eða brotna niður.“
Líkamsklukkan í rugli
Þessi hluti heilans er eins konar klukka. Þetta skýrir einnig þá hegðun sem hefur sést hjá Trump að vaka heilu næturnar og skrifa endalausar færslur á samfélagsmiðla. Líkamsklukkan hans er einfaldlega komin í rugl.
„Þetta snýst ekki aðeins um að hann sé þreyttur. Þó að það sé partur af þessu. Þetta snýst um að heilinn er að leysist upp inni í höfuðkúpu hans,“ segir James. „Ofan á allt þetta hefur notkun hans á örvandi efnum í áratugi valdið þolmyndun í líkama hans. Þannig að nú geta örvandi efnin ekki einu sinni haldið honum vakandi á þeim stundum sem hann þarf virkilega að vera vakandi, eins og fyrir framan fjölmiðla.“