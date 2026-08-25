Fróði lýsir áhyggjum: „Þetta hefur komið í ljós hjá mörgum á Íslandi“

Tæplega þriðjungur Íslendinga nýtir sér ólöglegt streymi og niðurhal samkvæmt könnun sem Frísk, félag rétthafa í sjónvarpi og kvikmyndum, lét gera. Frá þessu er greint í Morgunblaðinu í dag.
Þar er rætt við Fróða Steingrímsson, stjórnarformann Frísk, sem segir hlutfallið mun hærra hér á landi en í samanburðarlöndum á borð við Danmörku, Svíþjóð og Finnland.
Algengt er að fólk nýti ólöglegar IPTV-þjónustur til að nálgast meðal annars íþróttaefni og kvikmyndir á lægra verði. Fróði segir slíkt hafa víðtækari áhrif, meðal annars á tekjur rétthafa og möguleika þeirra til að kaupa sýningarrétt að íslensku íþróttaefni.
„Samfélagskostnaðurinn er miklu meiri en fólk gerir sér grein fyrir,“ segir Fróði.
Fróði segir að baráttan gegn ólöglegu streymi hafi skilað því að þjónustan sé oft óstöðug. Þá ætti það einnig að fæla fólk frá að hugbúnaður sem notendur hlaða niður geti verið nýttur til að dreifa merkinu áfram.
„Straumarnir hafa verið raktir til fólks og það hefur verið notað til að dreifa efni sem það ætlaði sér alls ekki að gera. Þetta hefur komið í ljós hjá mörgum á Íslandi,“ segir Fróði í samtali við Morgunblaðið.