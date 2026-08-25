Eigandi San Francisco 49ers og Leeds United gripinn við vændiskaup – Þetta borgaði hann fyrir vændið

Jed York, eigandi NFL liðsins San Francisco 49ers var handtekinn fyrir vændiskaup. Hann játaði á sig brotið, fékk stuttan fangelsisdóm og sektargreiðslu.
TMZ greinir frá þessu.
Hinn bandaríski York, sem er 46 ára gamall, er einnig meirihlutaeigandi í skoska fótboltaliðinu Glasgow Rangers og minnihlutaeigandi í enska úrvaldsdeildarliðinu Leeds United.
Hann var handtekinn þann 23. ágúst síðastliðinn í bænum East Palestine í Ohio fylki vegna gruns um vændiskaup. Hann var vistaður í fangelsinu í Columbiana sýslu en greiddi 5 þúsund dollara í tryggingu til þess að sleppa. 160 dollarar voru haldlagðir í málinu, taldi vera féð sem hann hafi greitt fyrir vændi, það er tæplega 20 þúsund krónur.
Þetta gerðist um þremur mánuðum eftir að greint var frá því að York væri skilinn við eiginkonu sína, Danielle. En saman eiga þau tvo syni.
Saksóknari mildaði ákæruna í „minniháttar óspektir“ og York játaði í gær, mánudaginn 24. ágúst. Dómari dæmdi hann til eins dags fangelsisvistar fyrir hvert brot að frádreginni þeirri vist sem hann hafði þegar afplánað. Þá var honum gert að greiða 1.150 dollara í sekt. Það jafngildir um 140 þúsund krónum.