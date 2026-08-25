Egill tjáir sig um uppsagnirnar - „Er þetta ekki nokkuð dæmigert fyrir hagræðingu - reka skúringafólkið?“

Egill Helgason, fjölmiðlamaður, hefur brugðist við uppsögnum sem tilkynntar voru hjá Reykjavíkurborg. Spyr hann hvort það þetta sé ekki dæmigert fyrir niðurskurð.
„Er þetta ekki nokkuð dæmigert fyrir hagræðingu - reka skúringafólkið?“ spyr Egill í færslu á samfélagsmiðlum.
Í gær var greint frá því að meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks í Reykjavíkurborg hafi sagt upp skólaliðum og ákveðið að útvista störfunum.
Hafi skólaliðarnir þegar fengið uppsagnarbréf. En þeirra hlutverk er meðal annars að veita nemendum stuðning í leik og námi og sinna ræstingum eftir að kennslu lýkur.
Hefur færsla Egils fengið mikil viðbrögð. Segja sumir að þetta sé dæmigert fyrir stjórn Sjálfstæðisflokksins. Nú verði einkavinum hælt.
„Besta leiðin til þess að moka skattfé í einkavasa,“ segir Björn Leví Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður Pírata í athugasemd.
„Þetta er mjög skrítið, ekki síst vegna þess að engar tillögur virðast hafa komið fram um hagræðingu í borgarstjórninni. Þar eru borgarfulltrúar með margfalt hærri grunnlaun en kollegar þeirra á hinum Norðurlöndunum, þ.m.t. í höfuðborgum sem eru mun stærri en Reykjavík. Að meðtöldum greiðslum fyrir setu í stjórnum fyrirtækja í eigu borgarinnar má áætla að heildarlaunakostnaður kjörinna fulltrúa hafi verið vel yfir 1 milljarði króna hjá Reykjavíkurborg á síðasta ári,“ segir Gunnar Axel Axelsson, fyrrverandi bæjarstjóri Voga.