Ari í 15 mánaða fangelsi fyrir frelsissviptingu - „Heldurðu að ég muni ekki eftir þér þarna heimska tussan þín“

Akureyringurinn Ari Rúnarsson, sem er fæddur árið 1990, hefur verið dæmdur í 15 mánaða óskilorðsbundið fangelsi fyrir frelsissviptingu, brot gegn valdstjórninni og þjófnað. Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Norðurlands eystra þann 6. júlí sl.
Frelsissviptingin átti sér stað í mars árið 2023 á heimili Ara við Gránufélagsgötu á Akureyri. Í ákæru var Ari sagður hafa boðið brotaþola að gista hjá sér en fljótlega eftir að í íbúðina var komið hélt hann því fram að hann skuldaði óþekktum erlendum mönnum peninga sem hann yrði að borga samstundis. Meinaði hann honum að yfirgefa íbúðina og tók af honum iPhone 14 síma, tvær MacBook fartölvur, Playstation tölvu og tvær Playstation fjarstýringar. Í kjölfarið ógnaði Ari brotaþolanum með hníf, skærum og sprautunálum og skipaði honum að greiða sér eina milljón króna.
Dómari taldi sannað í málinu að Ari hefði svipt brotaþola frelsi sínu í að minnsta kosti fjórar klukkustundir þar sem hann festi brotaþola við stól með límbandi, ógnaði og hafði í hótunum við hann. Eins hafi Ari gert brotaþola að hafa samband við föður sinn til að útvega fé. Þótti dómara þó óskýrt hvað hafi að öðru leyti átt sér stað í málinu. Fyrir dómi hafi brotaþoli ekki munað eftir því að hafa verið sleginn eða orðið fyrir spörkum. Eins hafi hann ekki kannast við að hafa verið ógnað með hníf eða skærum. Hann sagðist muna eftir sprautunálum en ekki hvort sér hafi verið ógnað með þeim. Brotaþoli sagðist eins ekki hafa hlotið líkamlega áverka og gat ekki sagt um það hver hafi tekið þá muni hans sem Ara var í ákæru gert að hafa rænt. Því þótti dómara ósannað að brotaþoli hefði verið beittur ofbeldi og hann rændur.
Var Ari eins sakaður um brot gegn valdstjórninni fyrir að hafa í mars 2023 hótað lögreglumanni við skyldustörf líkamsmeiðingum og sagst vita hvar lögreglumaðurinn ætti heima. Ari sagði við einn lögreglumann sem hafði handtekið hann: „Á ég að sparka í andlitið á þér?“ og síðar hrækt í átt að lögreglumanninum.
Í málinu lágu fyrir upptökur úr búkmyndavélum og endurrit af orðfæri Ara en hann sagði við lögreglumenn að þeir væru í vondum málum og einnig: „heldurðu að ég muni ekki eftir þér þarna heimska tussan þín.... á ég að sparka í andlitið á þér helst sko“, „þegi þú, tussan þín, heldurðu að ég þekki ykkur ekki, ha... heldurðu að ég viti ekki hvar þið eigið heima... tussan þín.“, „Þetta verður búið áður en þú veist af því... í alvörunni, heldurðu að ég þekki ekki götuna þína hálfvitinn þinn... tussan þín.“
Dómarinn taldi brotið sannað með upptökunni.
Við ákvörðun refsingar var horft til þess að Ari hafði frá árinu 2016 hlotið 13 refsidóma, þar með talda fyrir hótanir, brot gegn vopnalögum, ávana- og fíkniefnabrot, rán, gripdeild, og líkamsárás. Hæfileg refsing þótti 15 mánaða óskilorðsbundið fangelsi en eins var Ara gert að greiða allan kostnað lögreglu af DNA-rannsóknum í málinu, um 135 þúsund krónur og 2/3 hluta af málsvarnarlaunum skipaðs verjanda síns.
Ari á skrautlegan og alvarlegan brotaferil að baki en árið 2018 var hann eftirlýstur af Interpol vegna vopnaðs ráns og líkamsárásar á Akureyri. Á svipuðum tíma var hann ákærður fyrir að hafa í félagi við annan ráðist með hótunum og ofbeldi á mann á Akureyri en Ari og félagi hótuðu að drepa brotaþola, grafa hann í holi úti í sveit, búta niður kærustu hans og einnig að skera brotaþola á háls og stinga hníf upp í heila hans.
Sjá einnig: Ari Rúnarsson ákærður fyrir frelsissviptingu og rán - Var áður eftirlýstur af Interpol