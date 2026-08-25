Allt brjálað í Noregi eftir að fjölmiðlakona opinberaði undirbúninginn fyrir andlát konungs

Norskir fjölmiðlar eru farnir að undirbúa sig fyrir andlát Haraldar konungs. Þó virðast margir Norðmenn ekki alveg tilbúnir til að vita af því en hörð viðbrögð hafa verið við Snapchat-myndbandi fréttakonu þar sem opinberað var hvernig undirbúningi einnar sjónvarpsstöðvar fyrir fráfall konungs er háttað.
Konungurinn hefur verið heilsuveill undanfarin ár sem ætti svo sem ekki að koma á óvart í ljósi þess að hann er 89 ára gamall.
Um helgina greindi konungshöllin frá því að heilsa konungsins hefði versnað eftir að hann hefði fengið blóðsýkingu. Konungurinn liggur á sjúkrahúsi, þar sem sýkingin er meðhöndluð, og í tilkynningu í gær var greint frá því að ástand hans væri óbreytt en stöðugt.
Það virðist því vera talinn raunverulegur möguleiki á því að síðustu dagar konungsins séu runnir upp en það liggur ekkert fast í hendi um það þegar þessi orð eru rituð.
Fötin
Fjölmiðlar eru hins vegar greinilega við öllu búnir. Í gærkvöldi sendi Ulrikke Louise Wiik fréttakona á TV2 frá sér myndband á Snapchat þar sem hún sýndi hvernig stöðin hefur undirbúið fréttaflutning af andláti konungs.
Það getur síðan vart verið að TV2 sé eini fjölmiðillinn í Noregi sem sé farinn að undirbúa sig undir fráfall konungsins.
TV2 er áskriftarstöð í einkaeigu og rekur raunar nokkrar sjónvarpssstöðvar undir sínum merkjum en stöðin var fyrsta einkarekna sjónvarpsstöðin í sögu Noregs þegar hún tók til starfa árið 1992.
Dagbladet greinir frá myndbandi Wiik en þar sýndi hún fylgjendum sínum baksviðs hjá TV2 og sjá mátti þar fataslá fulla af svörtum fötum, sem fréttamenn stöðvarinnar eiga bersýnilega að klæðast þegar þeir flytja fréttir af andláti Haraldar konungs.
Undirbúa í kyrrþey
Yfir myndbandið var fréttakonan búin að skrifa texta sem útleggst nokkurn vegin svona í íslenskri þýðingu:
„Nú er allt til reiðu hér vegna konungsins. Vonum að hann haldi þetta út aðeins lengur.“
Segir í frétt Dagbladet að fjöldi Norðmanna hafi ýmist á TikTok eða öðrum samfélagsmiðlum lýst yfir vanþóknun sinni á myndbandinu með orðum eins og til dæmis:
„Hvað í andskotanum?“
„Smekklaust.“
„Er þetta grín?“
Ulrikke Wiik vildi ekki tjá sig við Dagbladet en vísaði á fjölmiðlafulltrúa TV2 sem segir að fréttakonunni þyki þetta leitt og hafi áttað sig á að með myndbandinu hafi hún sýnt af sér dómgreindarleysi og að það hefði verið betra að birta það ekki. Þess vegna hafi myndbandinu verið eytt.
Bendir fjölmiðlafulltrúinn hins vegar á að fjölmiðlar verði að vera undirbúnir þegar hugsanlega sé von á stórum tíðindum.
Ekki eru þó bókstaflega allir Norðmenn reiðir út í Wiik og hafa sumir þeirra bent á í umræðum á samfélagsmiðlum um myndbandið að það sé ósköp eðlilegt að fjölmiðlar séu undirbúnir fyrir fráfall konungsins, enda sé hann orðinn aldraður og heilsuveill.
Taka sumir sem koma fréttakonunni til varnar undir með henni um að vonandi verði konungurinn sem lengst með norsku þjóðinni en að dauðinn sé á endanum órjúfanlegur hluti lífsins.