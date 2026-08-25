Á níunda tug sagt upp hjá Reykjavíkurborg

Samþykktar voru á fundi borgarráðs nú fyrr í dag umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi Reykjavíkurborgar. Vegna breytinganna verður 86 starfsmönnum sagt upp störfum en 32 af þeim boðið nýtt eða breytt starf.
Þetta kemur í fréttatilkynningu frá Reykjavíkurborg.
Segir í tilkynningunni að um sé að ræða breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs og muni ný skipurit taka gildi þann 1. september 2026.
Breytingarnar feli í sér nýtt þjónustu- og stjórnskipulag á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði, þar sem stjórnskipulag verði einfaldað, stjórnendum fækkað og þjónusta í auknum mæli skipulögð eftir faggreinum. Verkefni og þjónusta miðstöðvanna, frístundamiðstöðvanna, Keðjunnar og Virknihúss verði færð inn í nýtt skipulag sem byggi á þjónustuþörfum íbúa, faglegri sérhæfingu og samræmdri þjónustu þvert á borgina í stað landfræðilegrar hverfaskiptingar.
Innleiðingu breytinganna verði lokið fyrir 1. janúar 2027 og frá áramótum verði Barna- og fjölskylduþjónusta ásamt skóla og frístundaþjónustu, með aðsetur í Borgartúni 12-14 en Félags- og húsnæðisþjónusta, með aðsetur á Bíldshöfða 20.
Áðurnefndum miðstöðvum í hverfum borgarinnar verður þá lokað.
Þarfir
Segir enn fremur að starfsemi og rekstur miðstöðvanna hafi dregist saman um 60% frá því að málefni fatlaðs fólks voru færð frá miðstöðvum til fagskrifstofu á velferðarsviði í ársbyrjun 2025. Þær breytingar sem og nýsamþykkt tillaga borgarstjóra, hafi verið gerðar á grundvelli greiningavinnu sem byggt hafi meðal annars á samtölum við starfsfólk miðstöðva og verið liður í úttekt á stjórnkerfi borgarinnar sem hófst árið 2024.
Í samtölunum hafi meðal annars koðmið fram að fjórskipting þjónustunnar á miðstöðvum takmarkaði heildaryfirsýn, dreifði ábyrgð, skapaði ólíkt verklag milli miðstöðva og að fagteymi væru fámenn og hefðu takmarkaðan sveigjanleika til að leysa úr erfiðum áskorunum. Nýtt skipulag veiti þannig borgaryfirvöldum betri yfirsýn yfir þá mikilvægu málaflokka sem um ræði, tryggi barnafjölskyldum betri og samræmdara þjónustustig og skapi tækifæri til þess að meta betur gæði og árangur þjónustunnar. Samhliða umbreytingunni verð fjármunir nýttir betur.
900 milljónir í árlega hagræðingu
Segir enn fremur að áætlað sé að breytingarnar skili um 900 milljóna króna hagræðingu á ársgrundvelli þegar þær hafi að fullu komið til framkvæmda vegna áhrifa af fækkun stöðugilda, breytinga á stjórnskipulagi og lægri húsnæðiskostnaði.
Breytingarnar leiði til uppsagna 86 starfsmanna, af þeim fái 32 starfsmenn boð um ný eða breytt störf en 54 starfsmenn muni ekki fá áframhaldandi starf. Þeirra á meðal sé 22 stöðugildi sem lögð verða niður þegar samningur borgarinnar við ríkið vegna samræmdrar móttöku flóttamanna renni út um áramót.
„Með þessum breytingum erum við að einfalda skipulag borgarinnar, styrkja faglegt starf og skapa betri umgjörð um þjónustu við íbúa. Markmiðið er að tryggja að fjármunir borgarinnar nýtist sem best í þágu Reykvíkinga. Á sama tíma stöndum við vörð um þjónustuna, sem verður áfram nálægt íbúum, en að baki henni verða öflugri fagteymi, skýrari ábyrgð og styttri boðleiðir. Rekstrarstaða borgarinnar kallar á hagræðingu og því miður verður ekki komist hjá því að hún hafi áhrif á starfsfólk. Við höfum lagt megináherslu á að einfalda stjórnskipulagið og fækka stjórnendastöðugildum í miðlægri stjórnsýslu“,
Er haft eftir Hildur Björnsdóttir borgarstjóra í lok tilkynningarinnar.
Andmæli
Í bókun meirihlutans á fundi borgarráðs í dag segir meðal annars að með þessum breytingum sé stigið stórt skref í að tryggja börnum og fjölskyldum í Reykjavík öflugri, samræmdari og áreiðanlegri þjónustu. Heimilisföng og stjórnkerfi borgarinnar ráði ekki lengur skipulagi þjónustunnar heldur þarfir barna og fjölskyldna.
Fulltrúar Samfylkingarinnar gagnrýndu hins vegar að draga ætti úr hverfamiðaðri þjónustu og sögðu að áhrif breytinganna til að mynda á innflytjendur í borginni hefðu ekki verið könnuð nægilega vel.
Ari Edwald fulltrúi Miðflokksins samþykkti hins vegar breytingarinar.
Sanna Magdalena Mörtudóttir áheyrnarfulltrúi Vinstrisins og Silja Sóley Birgisdóttir áheyrnarfulltrúi gagnrýndu hins vegar breytingarnar og tilheyrandi uppsagnir harðlega. Sanna sagði meðal annars að með illa ígrunduðu tillögum og hroðvirknislegum skipulagsbreytingum væri meirihlutinn að valda miklum skaða sem bitnar á íbúum og þjónustu við viðkvæma hópa.
Silja Sóley vildi meðal annars meina að taka hefði breytingarnar fyrir á vettvangi borgarstjórnar og því fengju þær ekki þá lýðræðislegu umræðu sem stjórnskipulagsbreytingar af þessari stærðargráðu krefjist. Breytingarnar væru ekki nægilega ígrundaðar.