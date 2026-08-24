Fyrirtæki lögsótti konu sem gaf því eina stjörnu á Google – „Þetta snýst um persónulega hefnd“

Fyrirtæki lögsótti konu sem gaf því eina stjörnu í umsögn á Google. Fyrirtækið krefst 25 þúsund dollara í bætur.
Tímaritið People greinir frá þessu.
Fyrirtækið Starr Manufacturing Inc í Ohio fylki í Bandaríkjunum hefur lögsótt konu að nafni Julie Watson frá Columbus borg fyrir meiðyrði. Watson gaf fyrirtækinu eina stjörnu í umsögn hjá Google.
Framleiða iðnaðartól
Fyrirtækið, sem er í eigu Starr fjölskyldunnar, framleiðir ýmis tæki og tól til iðnaðarframleiðslu. Watson hafði keypt af þeim vörur og var ekki sátt.
Í umsögn sinni hjá Google skrifaði hún að vörurnar sem hún keypti hafi verið haldnar ýmsum alvarlegum göllum og að gæðin væru langt undir væntingum.
Einnig að fleiri hefðu keypt gallaðar vörur frá þeim. Sagðist Watson geta sannað þetta og upplýst um nöfn og heimilisföng fólks sem hefði keypt gallaðar vörur frá Starr Manufacturing.
25 þúsund dollarar
Forsvarsmenn fyrirtækisins lögðu fram stefnu þann 12. ágúst síðastliðinn og krefjast hárra skaðabóta fyrir meint meiðyrði Watson.
Fyrirtækið heldur því fram að þessi umsögn hafi valdið miklum skaða á orðspori þess. Einnig að ef Watson verði ekki stöðvuð núna þá muni hún halda áfram að skaða fyrirtækið með meiðyrðum á netinu.
Krefst fyrirtækið að minnsta kosti 25 þúsund dollara í skaðabætur frá Watson. Það jafngildir rúmum 3 milljónum króna. En heildar skaðabótakrafan mun koma fram síðar, þegar réttarhöldin hefjast og ljóst er hver lögfræðikostnaður fyrirtækisins verður.
Í sambandi við starfsmann
Thomas Nader, lögmaður Starr Manufacturing, sagði í yfirlýsingu að Watson hefði aldrei verið viðskiptavinur fyrirtækisins. Umsögnin hefði verið hluti af persónulegri hefndaraðgerð hennar gagnvart starfsmanni fyrirtækisins.
„Hin stefnda er ekki viðskiptavinur Starr Manufacturing og hefur aldrei verið viðskiptavinur Starr Manufactoring,“ sagði Nader. „Þetta var afleiðing persónulegs sambands milli hinnar stendu og starfsmanns Starr Manufacturing. Þessi málsókn snýst ekki um að Starr Manufacturing sé að kveinka sér yfir slæmri umsögn frá viðskiptavini. Þetta snýst um persónulega hefnd.“